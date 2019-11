Zločesti dečko hrvatske mode - naziv je koji je Juraj Zigman dobio još na početku svoje karijere. Njime je osvojio brojne domaće i svjetske zvijezde, poput pjevačice Rite Ore, a njegova modna oaza od danas je i u hrvatskoj metropoli. Bojana Gregorić Vejzović, Lejla Filipović i Marko Tolja samo su neki od poznatih Hrvata koji su prvi čestitali tom osebujnom dizajneru. Ana Vela.

Nicki Minaj, Fergie, Bebe Rexha tek su neke od svjetskih zvijezda koje obožavaju kreacije Jurja Zigmana.

"Zigman je taj koji dopušta boje, veselje i da se osjećamo mlađi nego što zapravo jesmo", izjavila je glumica Bojana Gregorić Vejzović.

Simpatičnoj Bojani njegove rock and roll kreacije stoje kao salivene, pa nam glumica izgleda sve mlađe.

I ove sezone Zigman se prepustio osjećaju i predstavio neke nove modne vjetrove.

"Ovo su te moje bonton haljine, tako da nisu sve samo korzet. Inače baš je u trendu, vidim da žene stvarno žele izgledati seksi", izjavio je Juraj.

Kad su u pitnju crveni tepisi, cilj mu nije oskarovski, već onaj nagrade Grammy.

"Ja bih da su one na crvenom tepihu malo odvažnije, da malo pokažu i karakter i sebe, sve je nekako ziher, sve moraju biti bonton. Ne daj Bože da pogriješe, a zapravo to fali jer kad gledaš sve te haute couture divne haljine i one izaberu mašnicu, slabo mi je" priznao je Juraj.

