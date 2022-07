Nakon održanog koncerta u Dubrovniku, Joško Čagalj Jole odlučio je nekoliko dana provesti na odmoru na krajnjem jugu. Zatekli smo ga na kupanju s prijateljima, a legenda kakva jest, nije mu bilo teško odvojiti vrijeme za IN Magazin. Otkrio nam je kako provodi ljeto te kako je izgledala proslava Huljića u povodu rođenja malene Albe.

Napokon su se vratila dobra stara vremena kao prije korone pa Jole ljeto provodi kombinirajući posao i odmor. S obitelji obilazi dubrovačke znamenitosti, ali rado odvoji vrijeme za izlazak s prijateljima.

''S tim koncertima i nastupima nije mi dosta izlazaka jer ja kad radim to je jedna dimenzija zabave. Pijem vodu i zabavljam ljude, i putujem i vozim, a onda kad ja imam svoje slobodno vrijeme, volim ga provoditi s obitelji i prijateljima. Još uvijek volim, ne volim, nego obožavam izaći vanka. Što se tiče glazbe, dosta sam širok, volim i pop i rock koncerte i tamburaše, i klape, i house glazbu, teško mi je odgovoriti na to, ali ljeti kad dođem na kupanje najviše mi paše house glazba ili neki chill'', otkrio je Jole.

Na dubrovačkoj plaži Kavi vrijeme je provodio više u sjeni, uživajući u laganim zalogajima i čašici razgovora s prijateljima.

''Nisam sad da ću bit u moru sat vremena, ali obožavam more, obožavam planine, najviše se sve svede na to da uskočim u more na minutu, dvije, tri i onda stojim i ćakulam s društvom. Nikad mi nije dosadno kad me netko dođe moliti fotografiju, autogram, uvijek kažem Bogu hvala, meni to nije problem'', kaže Jole.

Kako je blizak s obitelji Huljić, jedan je od prvih koji je vidio fotografije malene Albe.

''Tu večer sam bio pozvan odmah kod njih doma, bili su doslovno najuži članovi obitelji, i onda me nazvao Tonči i rekao - ajde dođi, ti si član obitelji. Dođi da se izgrlimo, izljubimo, i onda sam išao čestitati i eto popili bocu vina. Ja sam zadnjih par dana bio na putu, ali evo kad mama malo dođe k sebi pa ćemo na babine. Najbitnije je da je dijete živo i zdravo, svi su zadovoljni, sretni, presretni'', otkrio je Jole.

A što se kuha u glazbenoj kuhinji?

''Pa evo Tonči Huljić radi nešto iako je i on sad prebukiran svojim projektima, onda nešto i Ivan Huljić radi, i Pero Kozomara, a iznimno sam ponosan na ovaj ljetni singl koji je izašao. Jedna lijepa, brza pjesma nakon one laganice, tako da uvijek nešto radimo, pripremamo puno toga'', otkrio je Jole.

Veselimo se novim projektima, ali o njima ćemo na jesen. Sad je vrijeme za skočiti u more.

