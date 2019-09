Josip Pribanić nedavno je osvojio zlato na prvenstvu Hrvatske, a njegovo je srce odavno osvojila također jedna odbojkašica. Zavirite s nama u pješčane, ali i ljubavne manevre ovog zlatokosog šampiona, zbog kojeg ćete zavoljeti odbojku na pijesku.

Ako dosad niste pratili odbojku na pijesku, vrijeme je da bacite oko na ovaj popularni ljetni sport koji je u svijetu odavno prestao biti samo ljetni.

''Odbojka na pijesku je jedan jako interesantan sport jer je jako atraktivan, utkamice su krakte. Najčešće 25 - 40 minuta traju utakmice i sve se nekako jako brzo odvija'', govori nam Josip Pribanić.

Josip je proteklog vikenda uzeo zlatnu medalju na prvenstvu Hrvatske u odbojci na pijesku. Sasvim dovoljan razlog da upoznate ovog zlatokosog šampiona.

Ja sam kao mali klinac uvijek gledao te igrače i to je bilo fenomenalno za gledat. Atraktivna odbojka, jako su udarali, dobri servisi, dobri poeni, obrane... Uvijek su se družili poslije utakmice, bila je ta neka kemija između igrača, gdje nisu svako u svojoj ekipi i bježe jedni od drugih, nego jedna jako lijepa zajednica'', priča nam.

Dvadesetčetverogodišnji Josip na vrhu je liste najuspješnijih domaćih odbojkaša na pijesku. Teško mu je izbrojiti najdraže pehare i osvojene medalje.

''Definitivno lani, imali smo dva peta mjesta na svjetskoj seriji'', kaže.



''Uglavnom, to je povijesni rezultat za Hrvatsku što smo uspjeli. Na jednom turniru smo prošli kroz kvalifikacije do petog mjesta što je bio izrazito dobar rezultat. Osim toga, nekoliko zlata, srebra, bronci...svako je na svoj način posebno'', rekao nam je.



S takvim rezultatima, mogli bi uskoro postati omiljeni poput nogometaša.

''Pa to bi htjeli! Tome se nadamo. Ne ja osobno, ja sam u sretnoj vezi, ali da, tome se nadamo'', govori.

Ipak, moramo razočarati sve dame koje su bacile oko na ovog pješčanog virtuoza s loptom. Josipa je već osvojila jedna odbojkašica.

''Moja izuzetno bolja polovica je jako uspješna u sportu. Ona se bavi dvoranskom odbojkom i trenutno je potpisala u Njemačkoj. Gdje se selim za par tjedana, idem tako kod nje'', kaže nam.

Budući da se oboje bave istim sportom, neizostavan je natjecateljski karakter kao dobar začin njihovoj ljubavnoj vezi. Konstantno su u borbi tko će biti uspješniji na terenu.

''Jesmo, jesmo! Kad stavimo stvari u perspektivu, ona je uspješnija po svojim rezultatima i klubovima u kojima igra. Ovo ljeto kako je bila sa mnom u Zagrebu, tek toliko da ostane u formi, odlučila je trenirati sa mnom pa sam je ja trenirao. Ajmo reć da to definitivno nije lijek za sretnu vezu'', šali se.

Lijek za dobru promociju ovog sporta svakako su dobri rezultati, ali Josip katkad uskoči i u ulogu modela.

''Drago mi je da se vidi neka medijska pokrivenost odbojke na pijesku pa makar to bilo kroz slikanje s devama, ali samo da se taj nekakav natpis ''odbojka na pijesku'' malo češće viđa na portalima, emisijama ili novinama tek toliko da ljudi malo postanu upoznati, jer najčešće pitanje koje dobijemo od ljudi kojima spomenemo da se bavimo odbojkom na pijesku je ''pa šta to nije onako ljeti za foru'', a odbojka na pijesku je jedan do najgledanijih olimpijskih sportova'', kaže nam.

Uz ovakav talent i predanost, ne sumnjamo da će Josip u bliskoj budućnosti zaigrati i na Olimpijskim igrama.

