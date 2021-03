Danas se obilježava Dan očeva, a Davor Garić tim je povodom za IN magazin upitao slavne očeve na što su najponosniji kod svoje djece. O svojoj najvažnijoj ulozi, ulozi tate, govore Jole, Thompson, Goran Ivanišević, Željko Bebek, Rade Šerbedžija, Goran Višnjić i drugi. Pa, dragi očevi, sretan vam vaš dan!

''Kad sam kod kuće, ne izlazim dok djeca ne legnu! Tuširanje, zezancija, izmolimo anđela'', govori brižni tata Jole, koji uz tri kćerkice ima i sina Ivana Luku.

Brojna obitelj svaki trenutak provodi zajedno. Titulu ''najbolji tata'' svojem bi slavnom ocu sigurno dali i Cvita, Ante Mihael, Petar Šimun, Diva Maria i Katarina - pet najvećih sreća Marka Perkovića Thompsona. Svoju djecu od malih nogu uči pravim vrijednostima.



''Ljubav prema bližnjemu, ljubav prema Bogu, obitelji, svojoj domovini, čovjeku... Supruga i ja trudimo se od njih napraviti ljude. Ljude koji će znati prepoznati svoje vrijednosti, a i poštivati druge, naravno'', govori Thompson.



Najslađu priču o povezanosti oca i kćeri ima ovaj tetovirani tata. Naime, za posljednju tetovažu Vlahe Arbulića zaslužna je njegova mezimica Luce.



''Da, da, ona je zapravo nacrtala crtež i molila me mogu li ja to tetovirati. Kako ja uvijek dođem s nekom novom tetovažom, jedan dan ona je to nacrtala na papir i rekla: 'Tata, molim te, tetoviraj ovo!' To mi je bila super ideja pa sam stavio'', govori Vlaho.



I ovaj slavni tata uživa u roditeljstvu. Uz tinejdžere Amber Mariju i Emanuela, Goran Ivanišević ponovno mijenja pelene. Svu je njegovu pozornost ukrao maleni Oliver.



''Oliver je sada glavni. Oliver je najmanji i najslađi i najveće veselje. To je jedna velika, velika sreća i u ovim godinama mojim, nakon dvoje djece. Vesele mu se brat i sestra, tako da je jedno veliko veselje'', kaže Goran.



Zavodnik s holivudskim pedigreom Goran Višnjić itekako je ponosan otac. U filmu "General" uz tatu je zaigrao i Višnjić junior, maleni Vigo.



''Bilo je fora, moram priznati, vidjeti Vigača kako glumi. Ima nas puno u toj familiji ovako malo luđih koji idu na tu glumačku stranu'', kaže Višnjić.



Očevim stopama krenuo je i sin ove rock-zvijezde. Kada su tata i sin zajedno na pozornici, priznaje Bebek, kao da ponovno proživljava mladost.

''On je moja inspiracija, on je moja sreća, moje zadovoljstvo na pozornici. Ja ovo ne govorim tek tako, to se sigurno i vidi'', kaže Željko.



Petar Dragojević pravi je tata od formata. Otac je petero djece i svaki je put u rađaonici svoju suprugu držao za ruku.

''Stvarno joj je puno lakše kad sam ja tu. Ja bih savjetovao svima da idu na porođaj, da vide koliko se ustvari žena muči, koliko je ustvari teško to sve dok ona ne donese to malo na svijet, a onda još poslije'', priča Petar Dragojević.



Glumac Rade Šerbedžija može se pohvaliti reputacijom svjetski priznatog glumca, no najveća mu je nagrada osmijeh njegove petero djece.



''Najbolji sam otac s gledišta svoje djece jer nema toga što im ne bih ispunio'', kaže.



Ako i vi imate oca koji vam ispuni što poželite, nemojte mu zaboraviti zahvaliti. Ne treba ništa reći, osmijeh i zagrljaj bit će dovoljni. Ako još niste, čestitajte svojem tati Dan očeva, još nije kasno.

