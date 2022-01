Jole u 2022. godinu ulazi s novom pjesmom. Emotivna balada prikazuje ga u nešto drugačijem izdanju nego što smo od njega navikli. Pjesma govori o ljubavnom odnosu dvoje ljudi koji neslavno završava. Ima li ljubomore i u pjevačevu životu, koja je tajna dugovječnog braka te čemu se njegova djeca zimi naviše vesele, zna Hrvoje Krolo.

Balada koju potpisuje Pero Kozomara prva je pjesma koju nam Jole predstavlja u 2022. godini. Singl u kojem ljubav ne uspije pobijediti sve razmirice, nešto je drugačijeg tipa nego smo od njega navikli.



"Mislim da će publika biti ugodno iznenađena. U pjesmi je sve bilo lijepo i idealno dok smo se voljeli, a onda iz nekog razloga ili on nešto zezne ili ona. U ovoj pjesmi se ne zna tko je zeznuo stvar. Ne može jednostavno izdržati taj protagonist, u ovoj pjesmi ja. Najbolje da ode što dalje i da zaboravi taj život i nju i sve. Nije lako preboljeti ljubavni brodolom, ali možda čak može biti i poruka - bolje skupi se i otiđi, nego nasilje", pojasnio je Jole.



Upravo su nepovjerenje i ljubomora jedni od najčešćih uzroka prekidanja ljubavnih odnosa. Iako se toga dotiče u pjesmi, Jole nam priznaje kako u privatnom životu sa suprugom Anom ljubomori nema mjesta, pa i ako u spotu glumi atraktivna djevojka.



"Možda je u početku i bilo, ali je sad nema. Ja volim radit spotove, nije to samo kod mene, to je u većini slučajeva. Zavisi za koje potrebe ti treba, zavisi je li muška ili ženka osoba ili više njih. Ali uglavnom trudim se da uvijek to bude nekako malo estetski i da bude lijepa vibra. Trudim se da ljudi ne premotaju spot nego da ga pogledaju", priznao je Jole.



Prošle godine su Jole i Ana proslavili 15. godišnjicu braka, a pjevač priznaje kako je za skladan brak najvažnije poštovanje.



"Ja i Ana se, mislim, nismo nikad posvađali. Ono da je bila neka tiha misa u kući, po dan, dva ili tri netko ne priča s nekim. Ali naravno ne može uvijek biti sve neka idila. Ja znam i zakasniti malo, haha, volim društvo i tako dalje. Ali ona u biti meni želi dobro, tako bi ja to rekao", zaključio je Jole.



Nakon prošlogodišnje stanke, Jole jedva čeka ponovno stati na skije i uživati u zimskim radostima.



"Kao što volim more, volim i planinu. Rodio sam se u Njemačkoj, tamo sam živio devet godina. Uvijek sam volio snjegoviće, snijeg, ali počeo sam skijat ajmo reći u kasnim godinama, s dvadeset i nešto godina. Ali pošto sam išao često i s pravim skijašima, naučio sam dobro skijat", pohvalio se.



Očekivanja su mu za ovu godinu, kaže, samo da je zdravlja i da mogu napokon svi glazbenici raditi kao i prije. A upravo su koncerti ono što Jole najviše voli u svojem poslu - pjevanje s publikom ništa mu ne može zamijeniti, a to je i razlog zašto ih voli iznenađivati glazbom.



"Ja se onako nekad zamislim kad sam sam doma, ili kad se vozim - lijepo je kad ti ljudi kažu - pa Jole ti si na estradi već 25 godina i uvijek mi se čini kao da si počeo prije dvije ili tri godine. Moja publika je stvarno od 15 do 60 ili 70 godina. Ja sam sretan čovjek, ali trudim se da to i uvijek bude, kaže se sreća dolazi iznutra", zakključio je Jole.



A stižu i nove pjesme, nakon balade, već je spremna i pjesma bržeg ritma koju Jole s nestrpljenjem želi svojoj publici predstaviti.

