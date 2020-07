Kad je on u pitanju, ni snimanje videospota ne može proći bez zabave. Uvijek dobro raspoloženi Jole predstavio nam je pjesmu "Fali ona meni" koju je premijerno otpjevao na ovogodišnjem Splitskom festivalu. Zašto je za lokaciju snimanja odabrao Dalmatinsku zagoru, kako je proteklo krštenje sina Ivana Luke te kakav je Jole kad se naljuti, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

"Fali meni ona" - ime je nove pjesme iz autorskog pera Pere Kozomare. Ljetna pjesma koja sve poziva na ples, Jolu je oduševila na prvo slušanje. A zbog zbog potreba snimanja videospota, imali su dilemu gdje naci kuću u talijanskom stilu.



"Ja sam znao da ima predivnih kuća i uz more i u unutrašnjosti, ali ovo na što smo naletili u Gali u Sinju, ovo je nemoguće. Kuća, okućnica, domaćini, sve je top. Ja sam bio po dosta mjesta i po svijetu i Hrvatskoj i Toscani, vjerojatno ima i tamo predivnih vila, ali ovo nisam vidio - ovo je top", priznao je Jole.



Reggae pop pjesma premijerno je izvedena na ovogodišnjem 60. Splitskom festivalu, za kojeg Jolu vežu samo lijepe uspomene.



"To je jedan dio Splita, dio Dalmacije, dio kulture, i glazbene i turističke. Tu sam ja počeo svoje prve pjesme, a ja volim doći podržati festival, volim svako par godina se pojaviti. Ja sam čovjek koji voli vidjet i svoje kolege, prijatelje, prijateljice, šminkerice i frizerke hehe, novinare i tako ja volim taj šušur", priznao nam je-



A šušura je bilo i u obitelji Čagalj. Naime, sin Ivan Luka imao je sakrament krštenja, što je Joli bilo zaista važno, ali situacija s pandemijom je ovo otkazivala nekoliko puta. No onda je okupio bližu obitelj i prijatelje.



" Ali sam rekao ako se bojite nemojte dolazit, ići ćemo ja i supruga sami u crkvu i morao sam to obaviti, to je bila moja želja i prošlo je super. Ivan je miran od kad se rodio, haha! Ivan je predivan, nasmijan i svi četvero su zdravi i Hvala Bogu", izjavio je pjevač.



Jole nam priznaje da mu se ove mjere distanciranja nikako ne sviđaju jer upravo je on poznat kao velik pozitivac i veseljak, koji je uvijek okružen društvom. Vrijeme izolacije neće nikada zaboraviti.



"Ja se još uvijek navikavam na to i lako je bilo mjesec, dva dana ležat, ali ja nisam navikao ležati. Ja radim od prvog srednje i radio sam deset različitih poslova, sad ne mogu raditi ništa. Ali eto ja sam uvijek optimista i mislim da će proći i ovo. Doduše mislio sam da će to biti ovo ljeto ali vidi se da nema još kraja ovom ludilu. Ali moramo biti odgovorni, a sad tko je navikao na ovo - nije nitko", zaključio je Jole.



Iako ga svi poznajemo po zaraznom osmijehu i pozitivnoj energiji, Jole ne skriva da i on zna biti loše volje.



"Rijetko kad ali ja znam poludit i graknit ako ugaze u crveno, ali to je rijetko. Pokušavam biti dobar policajac, žena je loš policajac ja dobar, haha šalim se. Ja se Ani ne petljam jer se zna sav red i ja joj pomognem koliko mogu i ona 97 posto svega nosi na svojim leđima", priznao je Jole.



Ne boji se Jole priznati tko čuva 3 kuta njihove kuće, a kako se pjevač snašao na snimanju novog spota za pjesmu "Fali meni ona", imat ćete priliku vidjeti za nekoliko dana.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.