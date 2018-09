Jole slavi dvadeset godina karijere. Velikim koncertom u Zagrebu počastit će svoje obožavatelje. Nama je otkrio zašto Doris Dragović naziva svojom drugom mamom ali i to da je kao dijete vrijeme najradije provodio pjevajući na četkicu za zube ispred ogledala u kupaonici.

Jedan od najvećih zabavljača s domaće glazbene scene obilježava veliki jubilej. Jole će 12. listopada u zagrebačkoj Ciboni proslaviti 20 godina karijere.

"Sad smo rekli, nemoj da prođe 20 godina da nismo to napravili. Rekli smo idemo - idemo, sad nema rikverca. Puno je tu posla. Doduše mi volimo da to bude tip top. Od razglasa, rasvjete, produkcije, benda. Nas je inače 5 sad će nas bit 14 pa još pusta iznenađenja.", otkrio nam je Jole.

Teško biste pogodili koja je glazbena diva kumovala tomu da Jole iz amaterskih krene u profesionalne glazbene vode. Upravo zato Jole Doris Dragović naziva svojom drugom mamom.

"Žao mi je što Doris Dragović koja je započela tu moju profesionalnu karijeru jer me ona upoznala s Huljićem i preporučila i bila mi ajmo reć druga mama, žao mi je što ona taj dan ne može bit u Zagrebu. To mi je stvarno puno žao, evo ja je pozdravljam ovim putem. Hvala, mama", poručio je Jole Doris.

"Pošto sam ko dite uvijek držao četkicu za zube pa glumio ispred ogledala, plesao, to su moji rodtelji prepoznali pa su me upisali u glazbenu školu sa pet godina", opisao je svoje glazbene početke.

Uslijedilo je sviranje klavijatura u kućnoj radinosti a kad se ohrabrio prvi put nastupiti pred 50-ak ljudi u jednom lokalnom kafiću, nije ni slutio da će pjevanje postati njegov poziv.

"U pola već tuluma bilo super. Kaže on ''Šta radiš sljedeći petak?'' Ja kažem ''A šta radim? Ne radim ništa!'' ''Aj ti najavi idući petak opet!'' Doša idući petak, bilo duplo više ljudi. ''Aj ti najavi da svaki petak sviraš tu!''. Onda je došao neki čovjek iz Kaštela ''Jel možeš kod mene subotom?'', onda je došao ovaj iz Splita ''Jel možeš kod mene četvrtkom?'' i evo tako krenilo", prepričao nam je popularni pjevač.

U 20 godina karijere, kaže Jole, ništa se nije promijenilo. Osim toga što su mu u život ušetale 4 najvažnije dame.

"Zadnjih 14 godina je došla Ane u moj život, zadnjih 12 godina prvo dijete, pa prije 9 godina drugo dijete, pa prije 6 i pol godina treće dijete, hvala Bogu i roditelji i braća, svi živi i zdravi. Koje su promjene? Pa ajde ne možeš reć da je isto zabančiti i leć u 6 ujutro kad imaš 24 godine ili 46", iskren je Jole.

No i danas uživa svaki put kad izađe na pozornicu.

"Naravno bitno je da te ne boli grlo, kolina, kičma i ne daj Bože da ti nije umro neko drag taj dan ili jučer. To su neke ružne stvari našeg posla. Nitko te ne pita jel te boli zub ili ti je jučer umro stric. Neću nikad zaboravit kad je pokojni Oliver pjevao na trgu u Zagrebu, to jutro je umro Zdenko Runjić. Naravno, to su velike organizacije, na trgu je bilo 100 tisuća ljudi. Čovjek je pola koncerta proplaka ali ga je odradia", rekao je Jole.

I Jole je glazbi posvećen u potpunosti. Iako priznaje da je u karijeri imao nekoliko izleta u poduzetničke vode: "Imao sam par izleta u neke privatne biznise, u tome nisam našao ni sreću ni satisfakciju, volim to što radim i drž se onog u čemu uživaš!

Ni Jole nikada ne razočara svoju publiku pa tako za veliki slavljenički koncert u Ciboni priprema pravi spektakl.

