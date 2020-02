"San snova" - naziv je nove pjesme jednog od najvećih zabavljača na hrvatskoj glazbenoj sceni. Joško Čagalj Jole uvijek napominje da je, uz glazbu, njegova najveća ljubav obitelj, koja se nedavno povećala za još jednog člana.

Joško Čagalj, koji je poznatiji kao Jole, otkrio je o čemu govori njegova nova pjesma, kako uživa uz sina i bez kojeg mu rituala dan ne prolazi.

"Radi se o muško-ženskom odnosu i kao sve mi je lijepo i zamisli da se nismo sreli, tko zna s kim bi ti završila, s kim bi ja završio. Ovako nam je sve lijepo i divota, al' me pusti još malo da budem lola", rekao je pjevač o novoj pjesmi.



Pjesmu zarazne glazbe i teksta potpisuje bračni par Huljić. Prema Jolinim prognozama, "San snova" mogao bi brzo osvojiti glazbene top-ljestvice, ali i zavladati klubovima. A kad imate takav as u rukavu, ništa se ne prepušta slučaju, sve mora biti tip-top:

"Htio sam baš da to bude i produkcija, i rasvjeta, i zvuk, i profesionalne plesačice. One plešu po cijelome svijetu i otvaranja, zatvaranja Ibize, Singapur, Berlin i nemam pojma gdje sve nisu. Uspio sam ih uhvatiti, cure su prave profesionalke i još te pitaju: 'Hoćeš da glumimo, koreografiju, koje ćeš kostime?' One same sebe sređuju. Baš su svjetska priča."

Uz glazbu koju živi, njegova je najveća ljubav, dakako, obitelj. Supruga, tri kćerkice te sinčić njegova su najveća radost. "Ja mislim da su svakom normalnom čovjeku obitelj i zdravlje osnovni elementi i da živi čestito, pošteno. A ja malo i veselo i otkačeno. Uživam u tom obiteljskom životu, u roditeljstvu. Moja supruga Ana to sve lijepo 'hendla', ja skupa s njom, ali malo, malo i dobro je", ispričao je.



Uvijek je maštao o velikoj obitelji i to mu se ostvarilo. A otkad je u obitelj stigao sin Ivan Luka, Jolin dan ne prolazi bez malog rituala. "Malo gugućemo, igramo se, onda on zaspi, pa iskoristim to vrijeme kad sam kod kuće, a ne na putu. Obavim šta imam, tako mi je od prvog dana. Recimo, nikad ne izlazim van prije nego što djeca legnu. Tuširanje, zubići, oni su narazigraniji kad treba ići spavati", rekao je pjevač.



Jole ima još jednu neispunjenu želju. Naime, otkriva kako još nije učlanio Ivana Luku u Hajduk.

"To ćemo napraviti za mjesec dana, sad je bilo učlanjenje u mom kotaru, ali sam bio na putu. Ali ja podržavam svake godine tu akciju i moje cure su, Iva kad je imala dvije-tri godine, ove ostale dvije odmah kad su se rodile, a tako će i Ivan. Svih četvero. Tradicionalno, zašto ne, Hajduk je naš klub, naš simbol grada, ljubav, i nešto još iznad", istaknuo je Jole.



Iako o tome ne voli javno govoriti, Jole mnogo pomaže različitim udrugama, ali i obiteljima diljem Hrvatske. Napominje da na taj način pomaže i sebi. "Puno mi je to otvorilo oči u posljednjih 25 godina i čak kad me nekad malo život odnese, zanese, onda me to malo resetira", zaključio je pjevač.

