John Malkovich performansom The Music Critic nastupio je u dvorani Vatroslav Lisinski. Za njegovo hrvatsko podrijetlo vladalo je veliko zanimanje medija, a rješenje dileme otkrio je Ani Veli za In magazin!

Ni kašnjenje aviona ni gubitak prtljage zbog čega su nastupali bez kostima, nisu umanjili veličanstvenost izvedbe velikih umjetnika koji već godinama posjećuju našu zemlju. U stvari, predstava je osmišljena u Dubrovniku pa su bili ponosni jer kažu - konačno se vratila kući!

''Bio sam tu nekoliko puta i uvijek sam uživao, najmanje znam Zagreb'', rekao je John, a evo i je li ikad posjetio Ozalj odakle su navodno predci njegova oca.

''Čuo sam više različitih stvari o tome odakle su oni, ali naravno da sam posjetio, posjetio sam i puno otoka. Obalu poznajem dosta dobro'', rekao je te otkrio je li ikada na početku karijere možda razmišljao o promjeni prezimena.

''Nikad nisam razmišljao o tome i nikad mi nije palo na pamet. Ja sam pola Hrvat, četvrtinu Škot i četvrtinu Francuz, nije to ništa za sram ili ponos, to je činjenica'', zaključio je.



Predstavu The Music Critic osmislio je slavni violinist koji kaže kako je poticajna za sve umjetnike. Predstava je napisana za Malkovicha, a dobila je jednu groznu kritiku u Istanbulu na koju se on, kako kažu njegovi suradnici, valjao po podu od smijeha.

''Kad sam to pročitao, pomislio sam da je to najbolja kritika ikad, bilo mi je urnebesno. Dok sam još bio mali, moj me otac učio da sam ja odgovoran za ono što napravim, ne netko drugi. Ne znam je li to bilo nalakše djetinjstvo, ali sigurno nije bilo lako mojim učiteljima, trenerima, ali tako sam odgojen'', priča John.

Cijeli razgovor s Johnom pogledajte u prilogu In magazina!



