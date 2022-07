Gdje god se pojavi, Borna Kotromanić nikog ne ostavlja ravnodušnim, što svojim stilom odijevanja, što vrlo otvorenim iznošenjem stavova o aktualnim temama. Osebujna blogerica, nekadašnja modna dizajnerica i majka četvorice sinova otvoreno je progovorila o tome što je presudilo njezinu braku s poduzetnikom Lukom Rajićem, a vrlo neočekivan odgovor dala je našoj ekipi na pitanje je li se pomirila s Vlatkom Pokos, s kojom se zaratila na društvenim mrežama.

Borna Kotromanić i Luka Rajić bili su braku 10g, a što je presudilo da se raziđu Borna nikad nije skrivala.

''Činjenica je da meni kao ženi i s obzirom na moju osobnost koju ste svi upoznali nije odgovaralo da budem na drugom ili trećem mjestu, ali u njegovom životu to se nikad neće promijeniti, posao je uvijek na prvom mjestu'', objasnila je Borna.

Na to da mu je posao, a ne ona na prvom mjestu Borni nikako odgovaralo.

''Sve u životu ima svoju cijenu, njegova je cijena bila možda da nismo ostali zajedno, ali da je zato ostao vjeran poslu i zaštiti onoga što je oduvijek stvarao'', govori Borna.

Nedavno je na društvenim mrežama stala i u obranu poduzetnika Luke Rajića s kojima ima trojicu sinova.

''Ja mislim da sam ja jako lijepo rekla za onog tko je htio čuti, a to je da mom suprugu u životu nikad ništa nije bilo servirano, da se jako mučio od ranog djetinjstva mladosti do dan danas i da mu je to oduvijek bilo na prvom mjestu'', kaže Borna.

A priča o bivšem suprugu bila je samo nastavak javne instagram preprike nje i Vlatke Pokos.

Je li se pomirila s Vlatkom?

''A ne, ne. Tko je to?'', odgovorila je Borna u svom stilu.

Strasti se čini se nisu smirile, a svađa nje i Vlatke danima je punila medijske stupce.

''Da, da baš je bilo burno, valjda je preko ljeta nedostajalo drugih događanja, pa sam ja to malo ne nužno planirano, ali malo smo uzburkali javnost. Stavili neke stvari po meni na svoje mjesto, mislim da nakon toga njih još puno nije imalo što reći'', smatra Borna.

A što se piše i komentira o njoj ova osebujna blogerica i nekadašnja modna dizajnerica ne obazire se previše.

''Nekad čujem da se svašta piše u komentarima, to me upopće ne zanima, to ne čitam. Ono što je na mom inStagramu to cenzuriram jer po meni je definicija pratitelja netko tko te poštuje, voli i sigurno tu vrata nisu otvorena hejterima'', zaključila je Borna.

I s kritikama se naučila nositi na svoj način.

''Od mojih samih početaka, prvih istupa u javnosti 2015. godine da su si ljudi puno toga dozvoljavali i da su meni kroz to sve to skupa jačali i insprirali, i rekla bih da se nakon sedam godina ja u Hrvatskoj na javnoj sceni jako dobro osjećam'', zaključila je Borna.

Najviše pažnje Borna privlači svojim modnim kombinacijama koje variraju od vrlo golišavih do elegantnih.

''Imam ja te neke svoje oscilacije ali nije uvijek tako bombastično nekad je i decentnije ali opet ženstveno. Nema tu sad nekog promišljanja, ja moram biti jako usklađena s onim što nosim da bi se u tome dobro osjećala i čak i kad sam kući ili kad idem do dućana, važno mi je da sam ja u onom što imam na sebi sa sobom dobro'', zaključila je Borna.

Srpanjske dane provodi u Zagrebu, a na more će za koji dan.

''Ja ću otići u osmom i to ne predugo, ja sam dite s mora i nisam željna mora ni gužve ni vrućine. Ja guštam u svom gradu kad nije gužva ni ludilo kad nema ni škole ni obaveza, ovo mi je isto jedna vrsta godišnjeg'', zaključila je Borna.

Napunjenih baterija sigurni smo smislit će nove modne kombinacije s kojima će zabavljati javnost.

