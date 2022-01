Iako hrvatski tek uči, Jerry Vale iz Venezuele, kojeg smo upoznali u Supertalentu, snimio je svoju prvu pjesmu na našem jeziku te videspot. Dijani Kardum za In magazin je ispričao koju mu je riječ bilo najteže naučiti, kakve su mu novogodišnje želje, ali i što se u Venezueli mora napraviti kako bi se te želje ostvarile.

Prije više od godinu dana Jerry je rodnu Venezuelu zamijenio s Hrvatskom. A sada je ovdje krenuo u glazbeni proboj. Snimio je pjesmu koju pjeva upravo na našem jeziku.

''To je nova pjesma, pjevam na hrvatskom. To je veliko iznenađenje jer kao što znate učim hrvatski i za mene je to veliki izazov. Bilo je malo teško izgovarati određene riječi koje mi u španjolskom ne koristimo'', priča.

Pjesma govori o prijateljstvu, a to mu je bila i najteža riječ koju je morao naučiti.



''Najteža riječ koju sam morao naučiti na hrvatskom za pjesmu - prijateljice. Znam da to ne kažem dobro. I druga riječ, pokušaj imitranja male, male, to je bilo malo teško za mene'', kaže.

''Moja cura je Hrvatica tako da, striktna je ali mi je rekla da dobro si putu'', dodao je.

Djevojku je upoznao na salsi, a osim što mu pomaže da nauči hrvatski, velika mu je potpora, pogotovo nakon Supertalenta. Iako se nije plasirao u finale, Jerryja je publika dobro zapamtila.



''I s maskom ljudi dolaze i pitaju jesi li ti sa Supertalenta, a ja odgovaram ne. Jesi, jesi - ljudi jako dobro reagiraju. Jako sam sretan jer primam dobre kritike. Iako nisam prošao u finale, ali to je ok za mene jer mi je omogućilo da se pripremim za ono što želim, a to je snimiti svoj album'', priča.

To je već u izradi jer već je u dogovoru s jednom austrijskom izdavačkom kućom, a postoji interes iz cijele Europe. Njegovi nastupi iz Supertalenta hit su i u njegovoj domovini. Glazba je Jerryju oduvijek bila strast.



''U Venezueli sam bio prije mnogo godina dio jednog talent showa koji se zvao Glazbena zvijezda, čak sam bio i poznat u svojoj zemlji. Onda je došlo vrijeme kada sam morao nešto studirati i završio sam kao odvjetnik. Onda sam to zapostavio jer imam obitelj kod kuće iz svog prvog braka i morao sam puno raditi'', kaže.

Jerryjev život zaista podsjeća na filmski scenarij. Imao odvjetničku karijeru u Dubaiju, ali put ga je prošle godine odveo u Hrvatsku gdje se zaposlio kao zabavljač tijekom turističke sezone. No zbog pandemije je ostao ovdje, a nije se mogao vratiti u domovinu jer mu je istekla putovnica.



''Moja obitelj, moja djeca. Jako mi nedostaju moja djeca. Prošlo je tri godine otkako ih nisam vidio, ali na sreću, stigla je moja putovnica/'', kaže.

Sada se nada da će u siječnju ipak otići u rodnu Venezuelu i vidjeti djecu što mu je i najveća novogodišnja želja.



''Najviše mi nedostaju moja djeca, pogotovo ovi najmanji. Oni su blizanci, imaju devet godina. I moja djeca iz SAD-a, jako mi nedostaje'', priznaje.

''Da imam mogućnost vidjeti kćer, koju zapravo i ne poznajem zbog situacije. Nažalost kad sam odlazio iz SAD-a, čekao sam dijete tamo i onda sam se vratio u Venezuelu, kako bi dobio vizu, ali mi je nisu odobrili i nažalost zbog toga je nisam mogao vidjeti'', kaže.

Želite li da vam se ostvare želje u novoj godini u Venezueli postoji i određena praznovjerja. Pa tako primjerice smatraju da bi dobro bilo u ponoć pojesti 12 zrna grožđa, a za tu večer morate odjenuti...



''Moraš imati žuto donje rublje i onda trčiš kao lud po kvartu s prtljagom, to znači da ćeš u idućoj godini putovati'', kaže.

S praznovjerjima ili bez njih, Jerry je najbolji dokaz kako se život u godinu dana može u potpunosti promijeniti.



