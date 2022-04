Kandidati showa Ples sa zvijezdama Jelena Perić i Marko Mrkić u posljednjim su ušminkavanjima svoje ovotjedne koregorafije koju, poput svih ostalih parova, moraju upotpuniti zadanim koracima prošlosezonskog pobjednika Slavka Sobina. To će za njih biti ''mačji kašalj'', kažu. Za In magazin su otkrili i da ih je ovaj show spojio u prijateljstvo za cijeli život, no nije sve krenulo tako glatko. Zašto, zna Davor Garić.

Jelena i Marko uhvatili su se u koštac s ovotjednim plesnim zadatkom - svi parovi u svoju koreografiju moraju, kako god znaju i umiju, uvrstiti zadane korake prošlosezonskog pobjednika Slavka Sobina.



''Kako nam je Slavko zabiberio! Znaš u čem je fora, fora je u tome da ti njegovi pokreti nama ne pašu na način na koji ih je on otplesao.

Teško ga je dobro isfurati, teško ga je stilizirat! Bit će fora vidjeti kako će svaki par to na svoj način odraditi', slažu se Marko Mrkić Jelena Perić.

Ove nedjelje u Plesu sa zvijezdama Jelena pleše jedan od svojih najdražih plesova.



''Ispravak netočnog navoda! Najdraži ples! Nije ''jedan od''!'', nadovezala se Jelena.



Od ovog para i žiri i publika imaju velika očekivanja, no oni su već pobjednici - naime, priznali su nam da su dobili prijatelja za cijeli život. Marko je bio te sreće i u prošloj sezoni kad je zaplesao s Viktorijom Rađom.



''Od prošle sezone, meni jedni od najbližih ljudi u mom životu su Dino i Viktorija i spletom okolnosti, ljudi s kojima se nikad ne bih sreo na bilo koji način, ili družio'', priznaje Marko Mrkić.



''Jelena ista priča!'', doda je Marko.

''Ali moram te sad prekinuti. Možeš objasniti kao što smo jučer pričali kako je krenulo. Nismo mi bili ljubav na prvi pogled. Nije bio klik na prvi pogled'', dodala je Jelena, a Marko potvrdio.

''Ne, nije bio taj klik. Fora je u tome da su to bile neke predrasude u smislu ''Aha, OK, taj njezin profil na Instagramu, jako profesionalan, za mene malo hladan, za nešto što ja volim, fali mi osobnosti i karaktera, da ja vidim nju da priča, da je u nekom malo spontanijem momentu, na što nisam naišao i onda naša prva kava, sve se to dogodilo - ''Aha, Jelena, wow!'', priča Marko.

''Kad sam ušla u show uopće nisam islila da ću imati ovakvu podršku kakvu imam. Dapače, mislila sam da će ljudi baš poput njega, imati taj neki osuđujući pristup'', priznaje Jelena.

U međuvremenu se rodilo prijateljstvo i vrhunska plesna kemija na podiju, ali i razbile brojne predrasude.



''Dobivam super komentare, ljudi su me sad prvi put upoznali onakvu kakva jesam, to jest ono što uspiju vidjeti na prilozima i u showu, jer ja zaista jesam takva, gupo je sad govoriti o sebi, ali nisam slika s Instagrama, to je samo slika'', priznaje Jelena.

Iako ih mnogi vide u finalu, Jelena i Marko ne gledaju toliko daleko u budućnost.



''Idemo zaslužit, k vragu, to finale. Idemo sad od nedjelje do nedjelje, nema ih još puno, još je malo plesova koji moraju biti bolji nego što su svi plesovi do sad, to je poanta - aha, idemo vidjeti taj napredak kroz show'', zaključio je Marko.

A cijeli razgovor s ovim parom pogledajte u prilogu In magazina!

