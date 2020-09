Jelena Rozga održala je prvi koncert nakon višemjesečne pauze, no ne u Hrvatskoj. Jacques Houdek odlučio je otvoreno govoriti o pretilosti, a blogerica Leyla Hajrović prisjetila se zašto joj je njezin Izet, nogometaš Dinama, NAtjerao suze na lice. Pregled najuzbudljivijih showbizz trenutaka ovog tjedna donosi naš Davor Garić.

Živimo u vremenu kada informacija da je neka glazbena zvijezda održala koncert postaje vijest. Jelena Rozga zapjevala je svojim obožavateljima nakon duge pauze, no za to se ipak morala uputiti preko granice. Na jednom beogradskom splavu zapjevala je svoje najveće hitove i, kao uvijek, oduševila glasom i stasom.

Glas i stas Jacquesa Houdeka također su često na tapeti. Dok smo odavno prihvatili da ima jedan od najmoćnijih glasova na domaćoj estradi, njegovu pretilost često ismijavaju. Odlučio je otvoreno o tome govoriti kako bi pokušao otkloniti stigmu koja prati pretile ljude.

"Ja uvijek razmišljam kakve su tamo stolice, da li ću nešto slomiti. Kako sam ja s godinama strašno fluktuirao, ta moja sreća kad sam jedne godine zakopčao bez produžnog u avionu, moraš tražiti produžnjak od tete stjuardese, to je bila sreća, ja sam gledao svoju ekipu oko sebe", ispričao je glazbenik.

Sandra Perković devet godina ljubi svojeg trenera Edisa Elkasevića, no sudbonosno da još ne planiraju izgovoriti. Vjenčanja sigurno neće biti prije Olimpijskih igara. Evo zašto.

"Ja idem u Tokio sa svojim prezimenom. To je neka interna zezancija. Kako imam dva zlata, iz Rija i Londona, Perkovićka je to osvojila i sad bi bilo glupo da u Tokio dođe neka Elkasević i nedo Bog da ta Elkasević ne osvoji zlato. Mislim da bi mu to prisjelo tako da i on mene pušta tu da ja odradim svoju priču", otkrila nam je Sandra.

Stjepan Hauser muku muči s lažnim profilima na društvenim mrežama koji se predstavljaju kao on te od njegovih obožavatelja pokušavaju iznuditi kojekakve stvari. Slavni violončelist svojim je obožavateljima, kojih je samo na Instagramu više od 2 milijuna, poručio: "Zaista je frustrirajuće, iritantno. Zato vam još jednom želim reći da, kao što znate, postoji samo jedan Hauser. Nemojte vjerovati varalicama na lažnim profilima".

Izet i Leyla Hajrović proslavili su 8 godina ljubavne romanse. Nogometaš Dinama i izabranica srca njegova uživaju u ljubavnoj idili, no zna Izet Leyli natjerati i suze na oči. Ipak samo one radosnice. Za njezin 30. rođendan doputovao je iz Zagreba u Zurich kako bi je iznenadio i poljubio. Na komentare da se uz Izeta dobro skrasila, Leyla svojim poznatim britkim stilom odgovara.

"Kad smo se Izet i ja upoznali, ja sam imala veću plaću nego Izet. Tako da sam ja njemu kupovala stvari. On nije bio toliko poznat, njemu je tek počela ta karijera. Ovo s modom IT par, to je sad s vremenom došlo, mi smo uvijek voljeli modu", kaže Leyla.

Nekadašnji model i sadašnji glazbenik Vlaho Arbulić zagolicao je maštu svojim obožavateljicama valjajući se na vrućem pijesku. Pjevač bablje ljeto provodi u jednom luksuznom resortu u Turskoj. No nije sam, društvo mu radi njegova bolja polovica, bivša manekenka Tatjana Dragović s kojom je sa samo 24 godine dobio kćer Luce.

"Život ti posloži neke stvari na jedan način i koliko god ti se to ili nekom drugom činilo da tajming nije dobar, kasnije kad gledaš na to ne možeš ni zamislit da bude nekako drugačije. Mislim da su se meni posložile stvari onako kako su trebale", zaključio je Vlaho.

Pobjednik Supertalenta 2016. Petar Bruno Basić uplovio je bračnu luku. Petar i Lucija oženili su se nakon tri godine veze. Osobni trener s brutalno isklesanim pločicama otkrio je što misli o istraživanjima da žene kod muškaraca ipak preferiraju pivski trbuščić.

Pa ja ne znam što druge žene više vole, znam da moja žena više voli baš ovako kako jesam", izjavio je Petar Bruno.

Mladencima želimo sreću u braku i mnogo ljubavi. To želimo i svima vama. Toliko za današnje top minute i vidimo se.

