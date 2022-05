Jelena Radan jedna je od rijetkih pjevačica koja pjeva na čak 4 jezika. Posebno oduševljava publiku kad pjeva na portugalskom, a bogat repertoar priprema za koncert u Lisinskom sa Zagrebačkom filharmonijom. Zašto se rijeko pojavljuje u medijima, koliko ju je promijenilo majčinstvo te osjeća li razliku u godinama sa svojim dugogodišnjim partnerom, mlađim 15 godina, otkrila je za In magazin.

"Vrhunac dosadašnje karijere" - tako pjevačica Jelena Radan opisuje svoj koncert u dvorani Lisinski u petak, 20. svibnja.

''Koncert se zove fado i voyage, fado je dobro poznat, ljudi me nekako spajaju s fadom portugalskom glazbom i Voyage naziv mog posljednjeg albuma'', govori Jelena.

U sklopu OFF ciklusa, uz pratnju Zagrebačke filharmonije, priprema jedinstven glazbeni doživljaj.

''S aranžmanima koji su pisani samo za tu priliku, glazba koju ja inače izvodim meni je eto iznimna čast. Odabrala sam pjesme za koje mi čini da bi s orekstrom i s ovom nevjerojatnom prilikomn da je filharmonija tu kako bi mogle zazvučati najbolje'', kaže Jelena.

Ova domaća glazbenica s godinama je postala naša najistaknutija fado izvođačica.

''Ukrala sam malo tu glazbu tog jednog podneblja prije više od 20 godina, nekako mi stoji bez obzira što nemam nikakve veze s Portugalom'', govori Jelena.

Dio prihoda s ovog koncerta bit će doniran Zakladi Ana Rukavina.

''Mislim da je to jedna od najvrijednijih akcija koje postoje tako da mi je jako drago da je odabran ovja koncert koji bi mogao sljubiti i glazbu i zdravlje, pomoć u nekom smislu'', kaže..

Jelena Radan na glazbenoj je sceni dugo prisutna, ali s pauzama.

''Dolazim, odlazim. Svjesna sam toga da nisam konstatntno bilo kod vas, bilo na nekoj drugoj televiziji. Obožavam svoj život, kontrolu nad njiim, ne mislim da uvijek i svugdje trebam biti stršati. Da ću na neki način se prodati za to da se pojavim negdje to nikako ne'', kaže.

Kad su pjesme u pitanju, tu, kaže, uvijek daje čistu emociju.

''Ne želim se ulizivati, ne želim napraviti nešto da bi se nekom nešto svidjelo, svi mi imamo ego i naravno da bi radije da mi ljudi plješću nego da viču ua'', priča Jelena.

Mozartine, Boysvoice, Ladarice, Anita iz Meritasa bit će Jelenini gosti u Lisinskom, a ono što je njoj najvažnije je da publika s koncerta ode s osmijehom na licu.

''Ja znam da kad su žene znale dovlačiti svoje muževe na koncerte misleći kao ok sad ću zaspati ili večeras je neka utakmica, imam osjećaj da im je bilo dobro'', kaže.

Ovih dana završava i animiranu slikovnicu za djecu koju je odobrila i njezina kći. Osmogodišnja Maša obogatila je Jelenin život.

''Da me naučila brdo toga, tu uopće nemam što govoriti, to je nevjerojatno i svaki dan se pitaš jesi dovoljno dobar, je l' sve ok i nju tlačim s tim, pitam ju jel sve ok'', govori Jelena.

U svemu što radi potpora joj je partner Boris, od kojeg je starija 15 godina, a tu razliku oni uopće ne osjećaju.

''Tako se dogodilo, ti ne planiraš barem ja, baš se nekako dogodilo. Mi ne osjećamo, jednostavno živiš to, sve ima svoje izazove svoje mane, prednosti ne budimo se i kažemo mmm sad si ti 15 godina stariji, ti si mlađa'', objasnila je Jelena.

O privatnom životu ne govori mnogo jer ovoj je umjetnici najvažnije da do njezine publike stignu sve one lijepe poruke koje svojim glasom odašilje.

