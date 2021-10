Ovaj vikend špica se iz središta Zagreba preselila na reciklažno dvorište na Žitnjaku. Upravo ondje je održan pravi modni spektakl na kojem je predstavljena nova kolekcija Elfsa. Spori pristup modi podržale su brojne zvijezde, a tko se sve pojavio, pogledajte u In magazinu.

Modni spektakl Elfsa ovog je vikenda održan na reciklažnom dvorištu na Žitnjaku.

''Meni je super vidjeti ovako sređene dame koje su došle u reciklažno dvorište i tu sjele'', rekla je Ida Prester, a Matija Vuica se složila da je kontekst po svemu interesantan.

''Malo smo se svi iznenadili i strepili da nam ne pada kiša, ali sjajna ideja'', smatra Lejla Filipović.

Aleksandar šekuljica ponosan je jer su pozvali tliku količinu poznatih na reciklažno dvoripšte jer se nadaju da će ljudi koji njih prate vidjeti i ovu hvalevrijednu poruku i da će nešto ako ne nose ili pokloniti nekome ili reciklirati.

''Dijelim svoje stvari ovisno o tipu osobe, od spremačice do polusestri, uglavnom sve to nađe nekoga koga će ponovno veseliti i tko će to i zaista nositi, ali ne volim gomilati, da mi stoji i skuplja prašnu'', rekla je Borna Kotromanić.

Cilj kolekcija naziva, ''Slow down, go green'' bio je pokazati kako odličan dizajn živi dulje od jedne sezone.



U poduljoj novinarskoj karijeri vidjeli smo razne dress codove, ali nikad nitko prije Elfsa nije od zvijezda tražio da se pojave u staroj odjeći.



Smanjenju tekstilnog otpada uvelike mogu pridonijeti i mame.

''Klinci narastu, generaciji ispod možete proslijediti odjeću'', kaže Ivana Delač.



Sve o reviji pogledajte u videu.

