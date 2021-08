Nakon godinu i pol ponovno su zajedno na pozornici zapjevala Tri mušketira. Jasmin Stavros, Zlatko Pejaković i Mladen Grdović udružili su snage i zabavili tisuće u Novoj Gradiški. Odlično raspoložene legende domaće glazbe otkrili su nam tko je od njih najbolji ribar, kako održavaju formu, ali i činjenicu da je svojim mlađim kolegama Stavrosu i Grdoviću upravo Pejaković na početku karijere dao smjernice za uspjeh. Detalje ovih priča Tri su mušketira ispričali su Davoru Gariću za IN Magazin.

Tri mušketira ponovno su zajedno. Stavros, Grdović i Pejaković jedva su dočekali zapjevati svojoj publici, a publika je ove kraljeve zabave dočekala raširenih ruku. Kažu, najvažnije je da su se koncerti vratili.



"Pa je, Bogu hvala, ima dovoljno s obzirom na ovu situaciju, evo i veselimo se što smo tu u Novoj Gradiški. Konačno nakon dugo vremena imamo koncert zajednički. Baš se veselimo tome i mislim da je publika ovdje u Slavoniji sjajna", izjavio je Jasmin.



Nikad nije dosadno u ovom društvu pa se dečki često šale da se zbog prisilnog odmora od koncerata i glazbe, moraju snalaziti na druge načine. Stavros vrijeme krati na Korčuli, no nedavno je slomio nogu pa su njegove sportske aktivnosti za održavanje forme na čekanju.



"Bavim se sportom i pazim što ću jest, međutim imao sam jednu malu nezgodu, ali dobro, dogodi se svakom čovjeku, dođe padne i slomi kuk.

Dečki ne kriju da su u najboljoj formi i u najboljim godinama, a Grdović, najmlađi među ovim mušketirima, ne libi se malo bocnuti starije kolege.

"Slušaj, ti nemoj puno brbljati, ja i kad sam bio mali sam te slušao", našalio se Mladen.

Upravo je najiskusniji mušketir Zlatko Pejaković dijelom zaslužan za Grdovićev i Stavrosov uspjeh. Kada su započinjali svoje pjevačke karijere, obratili su se tada već iskusnom Pejakoviću.



"Obojica su igrom slučaja došli kod mene da me pitaju sviđa li mi se ta pjesma. On je stanovao sa mnom u naselju zajedno i došao mi je pokazati par pjesama", otkrio je Zlatko.



Tri mušetira objavila su svoj zajednički album, a jedna od omiljenih je i ona navijačka "Srce hrvatsko". S domaćim su nogometašima, kažu, prijatelji i u pobjedi i u porazu.



"Luki Modriću sam pjevao na piru, on je moje dite zadarsko, Subašić, pa Vrsaljko, Livaković", pohvalio se Mladen.

Čini se da su se ovi mušketiri tek zagrijali za nove pobjede na pozornicama diljem Lijepe naše.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.