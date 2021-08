Za sebe voli reći da je pravo splitsko dite. Jasmin Stavros, iako već godinama ne živi u gradu podno Marjana, rado ga posjećuje. Buđenjem iz pandemijskog sna glazba se polako vraća, a s njom i koncerti. Gdje će ih sve Jasmin ovog ljeta održati te je li pomislio ikada prestati biti glazbenik, saznajte u videu In magazina.

Kralj zabave Jasmin Stavros jednostavno živi svoju glazbu. Unatoč tomu što u pandemiji nije bilo koncerata, glazbenik je neumorno radio na novim pjesmama kojima će iznenaditi svoju publiku.



"Sad će doći jedna nova pjesma krajem osmog, pa jedna u desetm mjesecu. Korona je zadesila ne samo mene i pjevače nego sve tako da ja uvijek kažem - šta Bog da bit će, tko to zna do kad će trajat, sve u Božje ruke", govori Stavros.



Iako pjevač nije mogao biti u svojem najdražem okruženju - među publikom, zbog cjelokupne situacije, na odlazak iz glazbe nije ni pomišljao. Kaže, jednostavno je rođen samo za ovo.



"Ma samo glazba, ja ništa drugo ne znam raditi. Mogo bi jedino biti ribar. To mi najviše ide dobro'', kaže.



Koncerti se polako odvijaju, iako su neizvjesni do samog trenutka kada pjevač treba izaći na pozornicu. Jasmin priznaje kako su datumi rezervirani, ali trenutačno ima jednu drugu brigu, o čemu naviše razmišlja.



"Naime slomio sam nogu u ponediljak, stavili su mi longetu i ovo sve me strašno boli. Ali evo sad ima dosta nastupa, malo ću biti hendikepiran sa ovim, ali izdržat ću. Najbitnije je kad dođeš na koncert i da te ljudi vole i kad ti dođu na tvoj koncert i znaju koje ćeš pjesme pjevat i ti pjevaš ono što najviše vole. Onda ti ne smeta ništa", priznaje Stavros.



A vrijeme do koncerata kralj zabave će ipak provesti u miru na otoku, gdje kaže da najbolje prikupi energiju za dugotrajne nastupe. More i obitelj lijek su za sve.

"Fala Bogu svi su živi i zdravi, jedino evo ja malo hendikepiran, a oni su super. Svi su dole na Korčuli. Obično smo ljeti na Korčuli, a zimi smo na kontinentu'', otkriva.



Uz pažljiv odabir glazbe koju će pjevati, Jasmin pazi i na način života. Zdrava prehrana, dnevna aktivnost, ali i stil odijevanja - stvari su kojima pridaje pozornost.



"Taj moj način života je ustvari rezultat svega što ja danas radim. Imam posla, Bogu hvala dobro izgledam za svoje godine, mislim da dobro izgledam, imam ja jako puno godina, neću niti spominjat. Ali bitno je da kad te ljudi vide isto kao i kad te ljudi čuju pa kad zapivaš "Umoran" odma znaju da je to Stavros", kaže.



A je li Stavros "umoran"?



"Ma ja sam tek počeo, malo me ova noga zeza, ali ja sam tek počeo. Nisam se umorija još. Jedva čekam te nastupe, mene ti nastupi i adrenalin to me vuče i drži me na životu. Mislim da kad ne pjevao da bi ostario u roku dvije godine'', kaže.



