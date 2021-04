Sljedeći tjedan u hrvatska kina stiže srbijanski film ''Jedini izlaz'', u kojem glumi i naš Janko Popović Volarić. Ovaj napeti triler u prva dva tjedna prikazivanja u srbijanskim kinima privukao je više od 60 tisuća gledatelja.

U vrijeme kada filmska industrija, poput ostalih, živi teško i neizvjesno, srbijanski triler ''Jedini izlaz'' učinio je gotovo nemoguće - dosad ga je u susjedstvu pogledalo više od 70 tisuća ljudi.

''Film je ženski triler čega jako fali, film iz ženske perspektive. Glavna je uloga Anđelka Prpić i ona istražuje smrt svog muža, moju smrt. Ja sam na početku filma mrtav, ali pojavljujem se kroz cijeli film'', priča Janko Popović Volarić.

''Jedini izlaz'' u hrvatska kina stiže sljedeći tjedan, a našem glumcu ovo je prva uloga na srpskom jeziku.

''Našao sam profesoricu za srpski pa sam tako trenirao, mislim da je okej, ima grešaka, zabavno je dijaletke, nasmijao sam se na ruskom českom talijanskom svega je bilo'', kaž.

''Jedini izlaz'', Jankov posljednji film, sniman je u Beogradu, Splitu I Povlenu.

A da jabuka ne pada daleko od stabla, dokaz je i Jankov sin David, koji iza sebe već ima i glumačkog iskustva, a nedavno se okušao I iza kamere. Iako je između njih razlika od 18 godina, složni su I izgledaju poput braće.

''Zajedno smo gostovali na ''Dar Maru'', ja kao glumac, on kao ton majstor, tako da smo se sretali, bilo je smiješno, ja snimam pa čujem da se smije pa mi je smiješno i tako. Mi smo se stalno susretali u ''Ponosu Ratkajevih'', glumio me ko malog, pa smo zajedno bili u predstavi u Histrionima. Ne zanima ga gluma, ali pred njim točno zna što mislim, točno zna što hoću, u glavi mi je, znam da me čita. Teže mi je pred njim glumiti nego pred ekipom. Da mu slažem bojim se da bi me odmah pročitao, ali je i obrnuto, pa sam ja tu u prednosti'', priča Janko.

''Najbolje sam moguće iskoristio vrijeme, priroda, kuhanje, bližnji, sad to sve imam, ali volim i radit i nadam se boljim vremenima'', zaključio je.

A ''Jedini izlaz'' u hrvatska kina stiže u četvrtak 15. travnja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.