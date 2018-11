Jadranka Sloković progodila je o privatnom stvarima, o kojima ne govori često.

Jadranka Sloković uživa status najpoznatije hrvatske odvjetnice, a često je i na vrhu liste Hrvatica s najviše stila. Ipak, prati je glas da je najbolja, ali i najopakija domaća odvjetnica.

''Nisam ni najbolja, nisam ni najopakija. To su priče koje ljude vesele. Ja radim svoj posao kao i svi druge moji kolege. Svi smo u nekim situacijama opaki, u nekima nismo. U nekima uspješni, u nekima malo manje uspješni, i to je to'', kazala je Jadranka Sloković.

Umjesto skromne gospođe Sloković, o njezinoj kvaliteti na sav glas viču njezini rezultati. Snage je udružila sa svojim poslovno-ljubavnim partnerom Čedom Prodanovićem pa ne čudi da je u pitanju tandem iz snova. Ipak, natjecateljski duh uvijek je prisutan pa vole odmjeriti snage u sudnici.

''Ne radimo iste stvari, ali nemamo više te godine da se trebamo uspoređivati i reći tko je jači. Mi dobro djelujemo kao tandem, naviknuli smo se raditi zajedno i zapravo sve ono što nedostaje onom drugom ili ovaj prema tome, dobro funkcioniramo'', kazala je odvjetnica koja će uskoro postati baka.

''Jedva sam čekala. Veseli me i mislim da je mom sinu bilo vrijeme da se pobrine za tu bebu. Pa, jedva čekam da nekoga počnem maziti jer je moj sin prevelik da se da maziti. Naravno, nastojat ću biti dobra baka, a s druge strane, nisam odustala od posla, tako da moram raditi neku ravnotežu'', priznaje.

A kad za dvadesetak dana dođe unuk, Jadranka će automatski zablistati i na vrhu liste najzgodnijih baka. U sudnici ili izvan nje, što god ova dama odjene, izgleda besprijekorno.

''Ja imam neki svoj stil, odnosno ideju što ja mogu nositi, pa onda to i nosim. Vrlo jednostavno. Nekom se nešto sviđa, nekom se ne sviđa, i to vam je tako. Ja, naravno, i zbog posla koji radim moram biti pristojno odjevena i tako se pokušavam oblačiti, a sad... Muškarci imaju nogomet, žene imaju modu, pa dođemo na isto'', iskrena je.

Na popisu Jadrankinih klijenata našli su se i Severina, Ivo Sanader, Zdravko Mamić, a trenutačno zastupa i Ivicu Todorića. Ovakvi megazahtjevni slučajevi traže maksimalan angažman.

''To je posao koji u određenim periodima zna bit vrlo naporan, stradava i obitelj, nema se vremena za neka privatna druženja jer postoje periodi kad naprosto ne možete prestati raditi'', priznaje.

Što je još otkrila Jadranka Sloković, pogledajte u videoprilogu.