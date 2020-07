Jadranka Kosor ovih je dana u fokusu javnosti. Izašla je njezina autobiografija "Premijerka" u kojoj je iskreno progovorila o životu, političkoj karijeri te smo doznali i dosad nepoznate detalje.

Jadranka Kosor u autobiografiji "Premijerka" podijelila je brojne, ponekad i šokantne detalje iz njezinog života. Samo za In Magazin otkrila je i jedinu stvar za kojom žali da je nije napravila tijekom svog mandata.



"A onda jedne noći, kad sam već duboko zaspala, iz sna me probudila njegova ruka na bedrima. Legao je pokraj mene, počeo me dirati i šapćući moliti da mu sve oprostim. Istračala sam u spavačici iz kuće, bosonoga..", ulomak je o očuhu iz njezine knjige.

"Taj dio u kojem sam opisala svoje teško i komplicirano djetinjstvo i vječiti nedostatak oca, ta vječna potraga za očinskom figurom, da, to je najteže. Međutim, te dijelove sam i najbrže napisala", ispričala je Kosor.



"...mama je glupo pitala što se dogodilo, on ju je pljusnuo, a ja sam izvukla najveći kuhinjski nož iz ladice i rekla mu da smjesta napusti našu kuću. Pokušao mi je oteti nož, ali je priskočila baka s drugim nožem, i on je, smijući se glasno, izašao", piše u odlomku o očuhu.

Kao što je otvoreno pričala o djetinstvu, želji za očevom ljubavlju te očuhu, iskreno je pisala i o svim drugim djelovima svog života. "Htjela sam napisati knjigu koja bi mogla biti priručnik za mlade političare. Ja bih voljela da ljudi koji ulaze u svijet politike je pročitaju da na kraju vide da to je to jedan veličanstven posao. Dakle, ja i danas nakon svih uspona i padova mogu reći da je to stvaralački posao. Dakle vi na kraju dana, odnosno na kraju mandata vidite rezultate svoga rada", ispričala je bivša hrvatska premijerka.

"Sad kad sam išla prema vama me je sreo jedan branitelj kojeg poznajem i tako je srdačno mahao i htio je da se malo družimo. Ja sam rekla: 'Ne, korona'. To je nagrada koja nema cijenu", rekla je Kosor koja je bila ministrica branitelja.

I danas, kao i tijekom svog mandata, pomno bira što odijeva. Rado nosi hrvatski dizajn pa je i na promociji knjige zablistala je u haljini sestara Hunić s otvorenim ramenom. "Ono što je bilo prekrasno je što mi je unuk mali koji je preko balkona došao iza mene i ljubio me u rame", rekla je političarka.



Osjećaj za modu pomogao je i prilikom prvog susreta s Borutom Pahorom kada su slučajno uskladili boju njegove kravate i njezine haljine.



"Puno vremena nakon toga događaja, kad smo već bili sasvim blizu prijateljstva, Borut Pahor mi je rekao kako sam ga pozitivno šokirala tom nediplomatskom primjedbom o našim nijansama crvene i kako ga je to malo otopilo...", ulomak iz knjige o prvom sastanku s Borutom Pahorom.

"Trebao je doći na promociju knjige, ali to je bilo kratko nakon što nas je Slovenija stavila na žutu listu i u tim uvjetima bilo bi neprilično da dođe, ali dogovorili smo se da ćemo naći priliku. I ja pretpostavljam da kada bude u gostima kod Zorana Milanovića da će i mene pozvati na neku kavu", ispričala je bivša premijerka.



U politiku se više ne bi vratila, a u svojoj političkoj karijeri promijenila bi samo jednu stvar - otišla bi primiti nagradu koju joj je dodjelio časopis Glamour. "Trebala je nagradu primiti i Julia Roberts i trebale smo sjediti jedna do druge", otkrila je Kosor.



No nakon što je nakon najave odlaska u New York vidjela negativan prilog na jednoj televiziji odustala je od puta.

"Ja rijetko žalim za svojim odlukama, ali toga mi je žao jer ja bih javnosti uspjela objasniti o čemu se radilo, a poznanstvo s Julijom Roberts, koju obožavam kao glumicu i obožavam film 'Pretty Woman', toga mi je žao. A žao mi je i jer bih imala jednu lijepu haljinu sad u kolekciji", zaključila je bivša premijerka.

