Roko Blažević na Eurosongu će nastupiti 16. svibnja na drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga. Neposredno prije odlaska u Tel Aviv njegov mentor Jacques predstavio je svoju novu pjesmu, a našoj Juliji Bačić otkrio je kako su izgledale pripreme za najveće europsko glazbeno natjecanje.

Ovako zvuči nova pjesma Jacquesa Houdeka, a u njoj je opjevao problem s kojim se mnogi parovi susreću – nedostatak komunikacije.

''Mnogo je ljudi napisalo da će ova pjesma potaknuti mnoge ljude na razgovor, da će spasiti mnoge obitelji, brakove'', priča nam Jacques.

Pjesma "Razgovor", koju je napisala Andrea Čubrić, na razmišljanje je potaknula i Jacquesa, koji je već 13 godina u sretnom braku sa suprugom Brigitom.

''Ja mislim da je ona sa mnom stvarno na granicama jer ja sam sigurno težak, ja sam sigurno težak i apsolutno sam zahtjevan. Zahtjevan u poslu, zahtjevan u braku, zahtjevan kao otac, zahtjevan kao prijatelj, ja sam zahtjevan, ja to znam, ja to prizanjem i sigurno sa mnom nije lako živjeti, tako da, ljubi, svaka ti čast!'' poručio je Jacques svojoj supruzi.

Suprug i tata Jacques u svoja četiri zida nema status zvijezde.

''Mene često pitaju pa kako djeca doživljavaju to što ti pjevaš? Pa njima je to tako, kao da sam automehaničar, zubar, snimatelj, oni nisu fascinirani time'', otkriva nam Jacques.

U svakom novom Jacquesovu projektu sudjeluje cijela obitelj.

''Tu nema radnog vremena, cijela kuća je u nekim projektima, ne ide sad Roko na Eurosong, moja čitava proširena familija ide na Eurosong. I svi su nekako u tome'', priča nam glazbenik i dodaje da njegovi bližnji znaju sve o Eurosongu.

Sve o Eurosongu zna i njihov tata.

''Ja sam vizionar, vizionarski sam postavio svoju priču na Eurosongu. Mislim da svakog izvođača osim sebe mogu još bolje vidjeti, još jasnije na koji način bi se on trebao predstaviti'', tvrdi Jacques.

Kako će se točno na pozornici najvećeg europskog glazbenog natjecanja predstaviti Roko, zasad zna samo njegov tim. Ono što sve zanima jest – hoće li imati krila?

''On je prvi koji je rekao – krila? Može, idemo do kraja. Ne znam, ljudi su komentirali da su mu krila teška, da je pogrbljen, ma nije istina, pogledajte ga i bez krila stalno ga ispravljamo – uspravi se, uspravi se. Bilo je tu ideja i o letenju i o ne znam čemu, ali neke sigurnosne mjere ne dozvoljavaju baš sve što smo mi kreativno pomislili'', smatra Jacques.

U Tel Aviv Roko i ostatak naše Eurosong ekipe otišli su bez očekivanja.

''Spremni smo biti prvi, spremni smo biti zadnji i sva ona mjesta između. Dogovorli smo se da u slučaju eventualnog neuspjeha nećemo jedni druge optuživati tko je kriv. Roko možda nema toliko iskustva, ali ima onu mladenačku zanesenost i sigurnost u sebe koju imaš samo u tim godinama'', govori pjevač.

Kritike, pohvale, komentari sa svih strana pobjednika Dore prate od prvog dana, ali i s tim su se naučili nositi.

''Već i na Dori kad su krenuli nekakvi komentari ja sam rekao: 'Ajmo probati bez krila.' Probali smo bez njih, kad smo pogledali, rekao je: 'Ne, to ne valja, nije dobro. To je obično, što, što smo.' To je šoubiznis, Eurosong očekuje nekakv scenski moment. Puno je izbornika u Hrvatskoj, puno je mišljenja i to je sasvim legitimno, ljudi imaju pravo reći što misle'', zaključio je pjevač.

Što misli europska publika, pokazat će 16. svibnja, kada će Roko nastupiti na drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga. S krlima ili bez njih, važno je samo da pjeva kao anđeo.

