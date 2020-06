Atraktivna Grgosova špilja pokraj Samobora, prepuna stalaktita i stalagmita, bila je kulisa novog videospota Jacquesa Houdeka u kojem progovora o svojem najvećem strahu. Pjevač nam je na snimanju otkrio kako je korona kriza utjecala na njegovu obitelj. S obzirom na to da je poznat po britkom jeziku, jasno je dao do znanja i što očekuje od vlade koja će nas voditi sljedeće četiri godine.

Novi videospot Jaquesa Houdeka samo što nije ugledao svjetlo dana a prve reakcije onih koji su ga čuli su jednoglasne - zvuči moćno!

"Pa hvala, zove se ''Moj najveći strah''. Andrea Ćubrić je autorica, moja stalna suradnica. Stvarno me gađa gdje sam najtanji, hahahha", našalio se pjevač u startu.

Jacques u novoj pjesmi svojoj supruzi jasno daje do znanja što je njegov najveći strah.

"Ničega se ne bojim, sve mogu podnijeti, sve mogu preživjeti, boriti se protiv svih mogućih. Ja u pjesmi nabrajam razne nevolje, životinje, zvijeri, kakve susrećemo u svakodnevnom životu. Sve mogu ali ne mogu biti bez tebe, ne mogu ostati bez tebe, ti si ustvari moj najveći strah", objasnio nam je.

Kadrovi novog videospota dijelom su snimljeni na ovoj jedinstvenoj lokaciji - Grgosovoj špilji kraj Samobora.

"Moj redatelj Dario Lepoglavec i moj kreativni mali tim koji vrijedno radi uvijek nekako upregnemo. Budžeti su slabi ali kreativne ideje uvijek nekako nastojimo da kompenziraju to što u novčaniku nema, osobito sada, nema i stanjilo se sve", otkrio nam je Jacques.

Iako u pjesmi govori da je neustrašiv i da se gotovo ničega ne boji, nama je otkrio da to ipak nije tako.

"Bilo me je strah ući u spilju Grgosovu, zato što je prolaz jako uski, mislio sam da bum ga začepio. Bojim se skučenih malih prostora. To je valjda prirodno kad si ovako veliki gorostasan kao ja, onda se bojiš. Ja volim otvoreno nebo, volim otvorene prostore tako da male škatuljice, nemojte molim vas, nemojte me nikad zatvoriti u male prostorijice", zamolio je.

Pjevač kreće u nove pobjede a vrijeme korone proveo je sa svojom obitelji u Samoboru.

"Obitelj se još više zbližila. Kad smo stalno skupa još više se volimo. Na momente si malo ideš na živce ali nas je spasila situacija što smo u kući, što smo u Samoboru i često puta smo se baš sjetili kako smo prije samo tri godine bili u Zagrebu u stanu i što bismo mi sad da smo ostali u Zagrebu u stanu. U kući je lakše. Imaš komadić trave, komadić dvorišta. Prvo smo jedno dva tjedna, da budemo savršeno iskreni, dva do tri tjedna jeli. I gledali televiziju, vijesti i bili smo uz naše heroje", otkrio nam je.

Jacques je poznat po svojem britkom jeziku pa često javno kaže što ga tišti. Bliže nam se izbori pa nam je otkrio i što očekuje od ljudi koji će voditi državu sljedeće četiri godine.

"Trebali bi raditi. Trebali bi naporno mukotrpno raditi u interesu ljudi jer oni su tu da rade za nas, koji god da jesu i koji god da bili. Ja im svima želim, ne da želim nego im s ovog mjesta poručujem, tko god da dobije, zasucite rukavite inače ćemo mi zasukat rukave pa vas ne bu bilo. Nikako da shvate sad već 30 godina da su oni naši uposlenici i mi nikako da shvatimo da smo mi njih uposlili, dali smo im moć da rade kakti za naše bolje interese. I poručio bih hrvatskom narodu da izađu na izbore. Nemojte slušati budaletine koje govore da ne izlazite na izbore. To je naša dužnost, to je jako važno radi nas, radi naše budućnosti, budućnosti naše djece. Izađite na izbore i glasajte prema savjesti, naravno", poručio je.

A malo prije izbora premijerno ćemo vidjeti Jacquesov novi singl "Moj najveći strah".

"I nemojte se ničega bojati jer ništa nije vrijedno vaših strahova. Strahovi samo paraliziraju, ukopaju nas u mjestu i ne možemo ići dalje. Ne treba se ničega bojati, treba ići u skladu sa svojim uvjerenjima, naprijed u životu, gurat i zato smo i danas ovdje", zaključio je Jacques.

