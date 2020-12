"Osjećam u srcu da nije vrijeme za pjesmu" - ovo su riječi Jacquesa Houdeka na temu otkazanih koncerata. Umjesto o nastupima, ovih dana najviše razmišlja o ljudima koji su bolesni i onima na respiratoru, ali i medicinskom osoblju. Svima njima posvetio je svoju novu pjesmu. S nama je iskreno razgovarao o lockdownu, neodgovornom ponašanju, ali i strahu od virusa jer ipak pripada rizičnoj skupini.

"Ovo je prvi Božić koji ćemo dočekati u nikad većoj brizi, u nikad većem strahu jedni za druge, za naše bližnje. Ne treba biti pesimističan, ali mislim da kao glazbenik moram biti pošten i ne glumiti nekakvo lažno veselje i pjevati o zvončićima, klinčićima, pahuljicama koje padaju i ne znam što jer ljudi se dnevno bore za život", smatra Jacques.

Božićna, ali drugačija - takva je nova pjesma Jacquesa Houdeka, a govori upravo o čudu kojem se nadamo u ovim teškim vremenima.

"Najviše razmišljam o onim ljudima koji su u bolnici, koji su na respiratorima i o onim ljudima koji za njih brinu, o tome govori moja nova pjesma", otkrio nam je.

"Čudo je moguće" - emotivna je pjesma koja donosi vjeru i nadu da će nam svima u novoj godini krenuti, ne na bolje, već najbolje.

"Zaista osjećam ogromnu empatiju s ljudima koji su izgubili svoje članove obitelji, prijatelje kao i onima koji se bore. I sam spadam u rizičnu skupinu zbog svoje debljine, vrlo sam svjestan opasnosti i strahovito se pazim", priznao je Jacques.

Baš zato nisu mu jasni svi oni koji se uopće ne paze.

"Zadnja cuga, zamisli zadnja cuga, o čemu mi pričamo? Ne kužim zar si ne možeš doma skuhati kavu i čaj i popit kavu i čaj? Radi se o spašavanju ljudskih života za Boga miloga. Zar će zaista ta krpica na popustu tebi donijeti tako veliko zadovoljstvo da ugrožavaš život svoj i život svoje obitelji? Šopinzi, kavice, čajevi, kuhana vina i drmanje po klubovima to je, ja bih čak rekao drsko i bezobrazno. Ljudi ne shvaćaju da s druge strane već možda vrata do njih se netko možda bori za život", izjavio je.

Iskreno je ovaj popularni pjevač progovorio i o mladima koji se teško odriču zabave, pogotovo one u narodnjačkim klubovima.

"Mislim da je to ono kvar i razvrat do daske te izjave koje sam viđao na televiziji. Ovako kad vaši kolege pitaju mlade ljude, ja se sramim tih mladih ljudi, sramim se njihovih izjava. Mislim si Bože jel moguće da ljudi od 20 godina mogu biti toliko da oprostiš glupi, toliko nepromišljeni. U škou sam da mlade cure, dečki daju izjave da da, rade do pet, ludo je, svi se znojimo uz šarafljenje žarulja. Ja se mislim jeste li vi normalni", zgrožen je Jacques.

A varaju se i oni, smatra Jacques, koji kažu da ove godine adventa nema.

"Kažu ljudi nema adventa, otkazali su advent. Nije advent otkazan, advent je u srcima u nama. Ovi komercijalni koje su otkazani, ja vjerujem da su otkazani ma ne u zadnji čas, već je prošao zadnji čas. Već su nas svi počeli opominjati i znanstvenici i da ne kažem, ne nas, nego naše vladajuće. Znači da smo stvarno došli do zadnjeg, do zadnjeg. Ajmo sad biti solidarni i reći ok, ajmo sad stavit ključ u bravu, ja sam radio samo jedan koncert ove godine i sad će mnogi reći - ma što tebe briga, ti ležiš na lovi. To nije istina, to je daleko od istine", izjavio je.

Iako nema koncerata, on je i ove godine vrijedno radio na novim pjesmama, ali i novom albumu koji će uskoro biti objavljen, a nazvao ga je "Glavom i bradom".

"Dvadeset godina karijere, dvadeset pjesama u 2020. Datum izlaska je 19.12. na dan kad sam održao prvi koncert", otkrio nam je.

Ove godine trebao je proslaviti 20 godina uspješne karijere velikim koncertom u Ciboni. Tu je proslavu odgodio za bolja vremena, a iako neki njegovi kolege nastupaju, pa makar i online, on, kaže, to ne može.

"Osjećam u srcu nekako da nije vrijeme za pjesmu i da nije vrijeme za veselje i javno izvođenje. Evo neka mi nitko ne zamjeri, meni je drago da se netko može tako dobro osjećati. Ja se ne osjećam dobro, ja ne bih sad mogao stati na neki trg ili neku koncertnu dvoranu. Ne znam kakav bi to bio koncert, ja bih vjerojatno plakao između svake pjesme", priznao je.

Jer loše vijesti o velikim brojkama zaraženih i umrlih teško je izbjeći.

"Najgore mi je kad mi netko kaže ja ne gledam vijesti, kako se to može ne gledati vijesti kako, kako? Uzeo si telefon i već si vidio već ti je izletilo, 57 umrlih, kako, kako to možeš? Čim mi to kažeš na taj način očito empatija ne postoji, osjećaj za drugog ne postoji i ti si za mene malo te se bojim, ne bih se s tobom družio", zaključio je glazbenik.

A kako bismo se iduće godine što više družili, baš svi moramo biti odgovorni, jer nova godina, kako pjeva Jacques, nova je prilika.

