Jacques Houdek održao je koncert na otvorenom, u Lisinski atriumu. Napokon, koncerte su jedva dočekali i publika i pjevač. Sve o tome zašto ga posebno vesele pozivi na vjenčanja, kako se osjeća u četrdesetima, ali i lavini komentara koje je izazvalo njegovo komentiranje Eurosonga, otkrio je za IN Magazin.

Publika Jacquesa Houdeka jedva je čekala da izađe na pozornicu i da čarolija koju donosi svojim glasom, započne.

"Toliko dugo se nismo družili i ja vjerujem da je njima to falilo jednako kao i meni", izjavio je pjevač.

Napokon, koncert je bio na otvorenom, u skladu s epidemiološkim mjerama u Lisinski atriumu, a Jacques je za ovu prigodu publiku počastio s 20 pjesama.

"Moram priznati da je bilo jako teško izabrati 20 pjesama, ne zato kaj ja imam tako puno hitova, nego zato što svaka u mom srcu stvarno ima posebno mjesto", objasnio je.

20 je brojka koja označava i duljinu njegova radnog staža na pozornici, ali ovaj popularni pjevač kaže - tek je na početku svojeg glazbenog puta.

"Nadam se samo dobrom zdravlju i nekim novim prilikama za sve nas tako da nastavimo jer zaista mislim i vjerujem i osjećam da ono najbolje tek dolazi", priznao je.

A kad smo kod brojki, nedavno je proslavio okrugli 40. rođendan.

"Kako sam navršio 39 bilo je ono ooo, sad će biti, ja sam sve nešto čekao što će biti, međutim nije ništa bilo. Osjećam se stvarno bolje nego ikad, Bogu hvala zdrav sam, živ sam. Uopće se ne osjećam, a ni ne izgledam kao neki 40-godišnjak mislim realno brat, bratu, valjda kad čovjek tako dobro izgleda onda mu nisu ni godine bitne. To se ja volim ovako malo šaliti, mislim s kim ću ako neću sa sobom", našalio se Jacques.

Uvijek raspoložen za šalu, a njegovi komentari i kritike često izazivaju mnogo pozornosti. Bilo je tako i nakon njegova komentiranja Eurosonga.

"Kada nešto kažem uvijek je dobronamjerno, i ovaj put je bilo dobronamjerno to se vidi iz svake moje rečenice. To što te riječi i moji komentari imaju težinu, meni je to zapravo samo kompliment. To znači da ljudi vjeruju onome što ja kažem i to je nešto što je moja profesija, nešto čemu sam posvetio život", pojasnio je.

Navijao je, kaže, i za Albinu i za svakog našeg predstavnika na Eurosongu.

"Jednom ćemo i mi proći u to finale, jednom ćemo i pobjediti i ćorava kokoš jednom napikne zrno", zaključio je Jacques.

Koncerte na otvorenom planira ovog ljeta, a osim toga, vesele ga i drugi nastupi.

"Veseli me recimo što ima jako puno poziva na vjenčanja, na prvi ples, na svadbe, znači da je i ta priča krenula Bogu hvala. Svaki novi poziv je za mene novi izazov, tako da veselim se", priznao je.

Na vjenčanju ili u bilo kojoj drugoj prigodi, gdje god Jacques zapjeva, uvijek je poseban doživljaj.