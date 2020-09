"Ja sam najdeblja poznata osoba u Hrvatskoj" - ovo su riječi Jacquesa Houdeka, koji gotovo cijeli život vodi borbu s kilogramima. Kako je živjeti s prekomjernom težinom, osudom okoline, neugodnim pitanjima, ali i svim preprekama koje s tim dolaze, Jacques je otkrio našoj Juliji Bačić Barać.

"Jednom sam, sjećam se, čuo jako istinitu izjavu Danijele Dvornik još dok je Dino bio živ, kad su ju pitali da li je njegova borba s drogom gotova, ona je rekla da za čovjeka koji ima problem s drogom ta borba nikad ne prestaje, to je cjeloživotna borba, to je neki demon. Tako je sa svakom drugom situacijom jer i ovo je neka vrsta bolesti, neka vrsta ovisnosti, neka vrsta tereta", govori nam Jacques.

S tim teretom, bolešću, ovisnošću ili kako god nazvali problem prekomjerne težine, Jacques Houdek naučio je živjeti. Bez obzira na to što njegova borba još uvijek traje, odlučio je napokon javno progovoriti o stigmi koja prati sve koje muče kilogrami.

"Sve se oprašta, ali to ne daj Bože. Pronalazimo opravdanja za sve i svakoga i za nekog tko se uništio na ovaj ili onaj način, jako smo se osvjestili po pitanju svih mogućih drugih različitosti, uvažavanja, sve uvažavamo, sve smo jako tolerantni, ali ne daj Bože da netko ima debelu rit", zaključuje pjevač.

S tim uvijek dolazi i osuda okoline.

"Znam što se dogodi kad me netko nije vidio neko vrijeme pa mi kaže naprimjer, joj kako si se zdebljao. Pa znam ja to jako dobro, imam ja doma i vagu još uvijek i ogledala nekoliko", kaže Jacques,

I to su samo neki od komentara koji prate osobe s prekomjernom težinom.

"Ljudi su meni neki godinama prišivali da sam ja bahat. Ne, nisam bahat, da sam ja arogantan, ne nisam ja arogantan, nego ste vi arogantni pa ste dobili porciju Jacquesovog šamara nekog verbalnog. Svi smo liječnici kad je u pitanju netko tko je debeli, pa sad mi sve znamo i znamo da je on tu debljinu zaradio u fast foodu, ja naprimjer, uopće ne volim fast food. Uopće nisam neki veliki fan fast fooda, meni je to možda zadnje, zadnja opcija, kad nema ničeg. Ja bih puno prije radije pojeo pravi domaći ručak", objašnjava nam.

A s neugodnim pitanjima svatko se od nas susreće.

"Kad bude dijete? Onda kad se i svadba i prvo dijete dogodi, onda kad bude drugo, onda kad se dogodi treće, onda se događa jedan obrat. Onda je kao a, omaklo se? Ne, nije se omaklo, željeno je i imat ćemo i četvrto, i peto i sedmo", poručuje Jacques.



Jedino pristojno pitanje kad nekog sretnemo trebalo bi, smatra Žak, biti - kako si? A na to on odgovara: "Ja nemam onu devizu koja je danas popularna-fenomenalnooo, sve je gala, ne. Ako sam taj dan super, super sam, jučer sam bio u komi. Ako sam loše, loše sam, jer si me pitala iskreno, dobila si iskren odgovor".

A iskren je ovaj popularni pjevač i kad su u pitanju sve prepreke koje dolaze s pretilošću.

"Debljina nije praktična. Ja uvijek razmišljam kakve su tamo stolice, hoću li nešto slomiti. Ta moja sreća kad sam se jedne godine zakopčao u avionu bez produžnog, ti moraš tražiti produžni od stjuardese to je bila sreća", prisjetio se.

S najvećim se predrasudama nosio na početku karijere. Kad je potpisao prvi ugovor s diskografskom kućom, bilo mu je jasno da na estradi vrijede neka druga pravila kad je izgled u pitanju.

"Tu negdje je počeo i mobbing s nekih 19, 20 godina. Mnoge obrve su bile podignute i bilo je komentara super, bilo bi dobro da ga se potpiše, ali treba prvo skinuti kile i onda je Đorđe Novković rekao - a zašto bi onda to trebao, on je meni baš super ovakav kakav je, baš je poseban", otkrio nam je Jacques.

20 godina kasnije, Jacques je u samom vrhu naše glazbene scene. Tako će i u ovim novim okolnostima, od 1. listopada pa svakog idućeg četvrtka u zagrebačkom klubu Sax održavati jedinstveni glazbeni show "Glavom i bradom", u kojem će se potpuno približiti svojoj publici. Svoje je kilograme prihvatio, ali ta borba za njega još uvijek traje.

"Naravno da nisam super, ja sam sebi super s minus 50 ili 70 kilograma. Itekako sam si super, i još uvijek sam i bucmast i sladak, ali sam onako, malo mi se lakše kretat, malo mi je lakše disati, malo bolje pjevam kad sam malo manji. Ja volim biti pokretljivji, mislim da me sputava u puno toga što bih ja još mogao dati", priznaje.

