Marko Grubnić u svojem domu u Zagrebu vrijeme krati igrajući se sa svoja dva psa i kuhajući. Strogo se pridržava svih propisanih mjera i gotovo da ni ne izlazi iz kuće.

U društvu svojih pasa Castra i Caspera modnom stilistu Marku Grubniću izolacija ne pada teško.

''Nisam sam u izolaciji, to je ono što je jako važno. Nadam se da niste ni vi jer nekako se lakše podnose ovi dani kad čovjek nije sam.

Vrlo sam odogovoran i slušam apsolutno sve upute nacionanog stožera. Što se tiče distanciranosti, što se tiče highijene. Opskrbio sam se sa svim što mi je potrebno za odlazak jednom tjedno u dućan'', kaže Marko.

A kada su namirnice spremne, Marko se baca na posao. Mnogi ne znaju da obožava kuhati.

''Otkrio sam i prije ove situacije da sam vrlo dobar u kuhinji. Sad vidim da svi kuhaju i to jako dobro kuhaju. To mi je stvarno drago. Malo se pribojavam kako će to sve izgledat kad svi izađemo iz ove karantene. U smislu fizičkog izgleda, tijela i tako dalje'', kaže.

Sada za njega nema omiljenih mu treninga u teretani, ali ni putovanja po kojima je poznat ovaj strastveni putoholičar.

''Fali mi i Pariz i Madrid i Milano i Dubai, ali siguran sam da čim svijet stane malo na noge, čim se oporavimo od ovog svega, siguran sam da će biti tih lijepih putovanja, da ćemo upoznavati nove ljude'', nada se naš modni stilist.

Ipak, o jednoj temi ne želi govoriti. Strah nakon potresa u Zagrebu i dalje je prisutan.

''Ja sam sebi obećao već tu nedjelju kada se to dogodilo da nikada javno i nikada općenito neću pričati o tom događaju u svojem životu. Reći su samo sada kratko da je to bila najveća trauma u mom životu i najveći strah. Nažalost, ja to nikad neću zaboraviti, ali moj izbor je da više o tome ne pričam, jednostavno više ne želim širiti tu energiju koja se bila dogodila i taj strah koji se bio dogodio.'', priznao je.



Zato su mu sada na meniju samo pozitivne misli i optimizam.

''Trebate osvijestiti da je život samo jedan i ne treba ga životarit. Treba ga živjet punim plućima. odgovorno, svjesno, čvrsto s nogama na zemlji, ali treba uživat i u svim sitnicama, u svim ljudma koji nas okružuju, u svim događajima i jednostavno ne treba ništa od toga podcjenjivati, omalovažavati'', smatra.

Marko redovito prati press konferencije nacionalnog stožera, a za ljude koji nas vode kroz ovu kriznu situaciju, ima samo riječi hvale.

''Mi zaista moramo biti ponosni, beskrajno ponosni na ljude koji stoje iza svega ovog, koji su od prvog dana zaista najozbiljnije shvatili ovu situaciju. To je naš ministar i svi ljudi iz nacionalnog stožera'', govori.

Još kad bismo se svi pridržavali propisanih mjera, sve bi moglo završiti i prije nego što očekujemo.

''Ja vas još jednom ovim putem zaista iz najiskrenijeg dijela svog srca pozivam i apeliram da ostanete doma, da izdržite, ajmo reći, još malo. Neće to trajati još tako dugo.Pozdravljamo vas još jednom iz našeg doma...Castro, tu je negdje i Casper i ja...pusa svima'', pozdravio je Marko.

