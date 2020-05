Serija ''Drugo ime ljubavi'' došla je do velikog finala. Iz tjedna u tjedan svojom je napetom radnjom osvajala srca gledatelja, a uzbuđenja neće nedostajati ni u posljednjim epizodama. Kraj snimanja serije nije prošao bez iznenađenja za neke glumce, a glumačka ekipa svoje je dojmove s ovog projekta podijelila s nama.

Napeta radnja, emotivne scene i zapleti serije Drugo ime ljubavi uskoro će dobiti svoj rasplet. Za glumce to znači rastanak od svojih likova s kojima su u 175 epizoda svašta proživjeli.



''Ona koju ću najviše pamtiti je prva scena koju sam snimala i to je scena koja je na kraju ispala uvodna špica u seriju, to je moj skok u more. To mi je bila prva, prva scena na seriji i bio je šesti mjesec i more je bilo ledeno i imala sam tremu ne znam zašto od skoka samo'', kaže glumica Elizabeta Brodić.



''Najveći izazov je bio odigrati Sašu, istrpit sve to, gledat sve to što rade ljudi oko njega, a ne ispast glup i naivan'', zaključio je Momčilo Otašević.



Svoje prve serije i zadnje scene dugo će se sjećati glumica Arija Rizvić. Kolege su joj naime pripremili malo iznenađenje ili bolje rečeno hladno iznenađenje.



''Napravili su nam štos starije kolege jer to je neki običaj za koji ja nisam znala, da kad prvi put snimaš seriju da te stariji kolege poliju kantama hladne vode. i ja i Konstantin Haag smo snimali tu zadnju scenu i bilo je jako sve napeto jer smo bili uzbuđeni jer je to kraj serije i emocije su bile na vrhuncu i mi sve koncentrirano, ozbiljno glumimo i samo ulete Ecija i Jagoda Kumrić i ono šok. I svi gotovo, bravo'', priča Arija Rizvić.



Protekli mjeseci bili su obilježeni ranim ustajanjima, snimanjima po svim vremenskim uvjetima, ali i dobrom ekipom. A u takvim uvjetima ništa nije teško, pa čak ni ponavljati neke scene.



''Najviše sam ponavljala scenu spašavanja Saše odnosno Mome iz mora, odnosno iz bazena, to se nije snimalo u moru i to se najviše ponavljalo zbog tehničkih problema. Svaki put kad bih skočila u bazen, kamera je pod vodom, svaki put kad bih skočila u bazen ugasio se monitor i nismo znali da li je to snimljeno ili nije tako da mislim da sam skočila jedno 30-40 puta'', prisjetila se Elizabeta.



Iz tjedna u tjedan serija je bila pri samom vrhu ljestvice najgledanijih programa na svim televizijama, a u prosjeku je seriju pratilo više od pola milijuna gledatelja. Jednake uspjehe imala je i na društvenim mrežama.

''Meni je ovo bilo prvo snimanje serije i čak najbolji projekt u mom životu. Uživala sam glumiti Maju Krpan'', kaže Arija.

Zbog pandemije snimanje serije završilo je malo ranije, pa je odmor za glumce počeo prije planiranog.



''Uživam u odmoru, uživam u vremenu uz familiju, maksimalno sam im posvećen, strašno mi to prija nakon dugo vremena. A opet snima mi se, radi mi se, navikao sam da radim'', priznaje Momčilo.



Arija Rizvić iskoristila je odmor da pokaže još jedan svoj talent. S dobitnikom Porina glazbenikom Ivanom Pešutom snimila je cover pjesme Cabaret.



''Kako su ove mjere već popustile onda smo se mi malo našli kod njega doma, malo družili, malo svirali, pjevali, ja obožavam pjevat i kako volim mjuzikle, onda smo nekako došli do Life is a cabaret, to je ipak neka pozitiva u toj pjesmi koja poziva na radost, na muziku. Ono pusti probleme, zapleši, zapjevaj, onda smo to odlučili snimiti i onda smo se malo poigrali u montaži, dodali neke efekte i napravili svoj mini vizualni projekt'', priča Arija.



Što donosi posljednja epizoda, hoće li istina isplivati na površinu te hoće Lola konačno biti sretna sa svojim sinom i čovjekom kojeg voli, ne propustite doznati u srijedu 27. svibnja u velikom finalu serije Drugo ime ljubavi na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.