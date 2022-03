Anica Kovač, Branka Krstulović, Fani Čapalija, Lejla Filipović, Ivana Petković i Vanja Rupena tih su 90-tih svojom ljepotom skretale pozornost na malenu Hrvatsku. Bile su proglašene jednima od najljepših žena na svijetu i ostavile su trag kao najuspješnije pobjednice izbora Miss Hrvatske. Ovaj izbor uskoro slavi svoju 30-u godišnjicu, a sve detalje ima naš Davor Garić.

Kada je Maju Vračarić, tada osamnaestogodišnjakinju, modna agentica Tihana Harapin Zalepugin zaustavila na ulici i predložila joj da se prijavi za Miss Hrvatske, mlada Vukovarka nije ni slutila da će joj taj poziv obilježiti život.



''Sa 18 godina, ja nekako gledam sebe sa 18 godina, došla sam iz Vukovara, iz malog grada, došla sam u veliki grad, odjedanput nekakav izbor Miss, odjedanput nekakve velike pažnje, odjedanput nekakvih 100 pitanja, 100 novinara, 100 intervjua, svi nešto traže, u tome se teško snać'', priča Maja Vračarić, direktorica Direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta.



Te 1996. Maja je na izboru Miss Hrvatske završila u finalu, a nakon nekoliko godina rada u direkciji, 2014. je preuzela direktorsku palicu izbora.



''Kada je Miss zaista već bio jako loš, na jako lošem glasu, i tad su smatrali da sam preuzela, kako bi slikovito rekla, to mi je jedan frend rekao - ''Ti si uzela krepanu mačku koju pokušavaš oživjet!'' Ja sam rekla DA i oživjet ću je'', priča Maja.



Zlatne godine izbora Miss Hrvatske svakako su devedesete.



''Prva se dogodila s velikim uspjehom Fani, bez obzira na njezin odgovor, ali ona je ostala među 5 najljepših i danas je prelijepa djevojka. Zatim je nakon nje došla Branka koja je malo ličila na nju'', govori Tihana Harapin Zalepugin.



Upravo je Tihana bila zadužena za pronalazak Hrvatica koje bi mogle osvojiti krunu najljepše i na svjetskom izboru To je za dlaku izmaknulo Anici Kovač koja je 95-e bila prva pratilja Miss svijeta.



''Anica se nama javila sama iz dijaspore kad smo već imali sve izbore završene. Ja sam rekla ''Dečki, ovu djevojku moramo uzeti, ona je super'' Ostao nam je samo izbor Miss Zagreba, ajmo je staviti na izbor Miss Zagreba, neće ona pobijediti, to je sigurno. Međutim ona je pobijedila'', prisjetila se Tihana Harapin Zalepugin.



Osim izgledom, kandidatkinje se moraju istaknuti i britkim jezikom, kada na red dođu pitanja žirija.



''Tu sa 18 godina moraš nešto jako bit pametan, a možda na takvo pitanje ne bi znao odgovoriti ni neki političar, ali se od nje očekuje da ona to zna. I da ako ona to ne zna je naravno glupa. Jer kako može biti lijepa i pametna, to je apsolutno nemoguće. Tako da ja vjerujem da je to njima u tim trenucima izuzetan stres'', smatra Maja.



Izbor Miss Hrvatske pratili su i brojni skandali, a mnogi misle da su izbori ljepote općenito - namješteni.



''Ja ne mogu tvrditi kako radi netko, ne znam Miss Universe ili neki drugi izbor, zaista ne znam niti ikome držim svijeću, nemam pojma, ali znam kako radim ja. Ja prvenstveno radi sebe i svog obraza ne dozvoljavam da se bilo šta namješta'', priča Maja, direktorica Direkcije izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

''Zašto? Jer to sebi ne želim dozvoliti. Ako sam se već toliko trudila, godinu dana se ubila da to napravim, sad ću ja radi nekakvih sitnih novaca to sve staviti na kocku?! Pa ne pada mi napamet. Ne pada mi na pamet'', zaključila je.



Namještanja nema, no lobiranje je katkad od presudne važnosti.



''Nikad nisam privatizirala ljubav i odnos prema nekoj djevojci. Jednostavno sam navijala i kod žirija za onu za koju mislim da je dobra. Recimo lobirala. Ne stidim se to priznati'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.



Što onda ove uspješne žene savjetuju mladim djevojkama - treba li u životu staviti naglasak na ljepotu, obrazovanje ili nešto treće?



''Hah, nemojte pitati mene što je najvažnije za ženu, koja sam non stop zabarikadirana, zatvorena, ali sam se ipak dobro udala i to za jednog od najšarmantnijih čovjeka bivše Juge. Ja mislim da je kompilacija izgleda, knjige, energije, samosvjesnosti...da je to nekakav put prema uspjehu'', zaključila je Tihana.



Izbor Miss Hrvatske ove će godine proslaviti tridesetu godišnjicu. Bit će to idealna prilika da na jednom mjestu vidimo dosadašnje pobjednice. I nakon toliko godina, sve će redom dokazati uzrečicu - jednom Miss, uvijek Miss.

