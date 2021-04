Pod strogim epidemiološkim mjerama održan je izbor Miss Supranational Zagreba. Pobjedu je odnijela medicinska sestra Marinela Grljušić, koja nam je otkrila da kruna i lenta nisu njezini jedini ciljevi u životu.

Izabrana je nova Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije. Titulu je ponijela devetnaestogodišnja Marinela Grljušić, buduća medicinska sestra.



''Zanimljivo je, ja stvarno volim taj posao. Volim pomagati ljudima, a ta profesija pokaže ti koliko su život i zdravlje važni, i naučiš cijeniti bolje svoj život'', kaže Marinela Grljušić.



Marinela je još u srednjoj školi, no svoj džeparac ne traži od roditelja, zaradi ga sama. Nakon škole radi kao dadilja.



''Ja želim biti uporna, uspješna žena kad odrastem. Želim nešto sama ostvariti pa počnimo mladi, dok možemo'', kaže.



U žiriju je sjedila i aktualna Miss Supranational Hrvatske Nina Bojanović, koja se priprema za svjetski izbor. Nina je buduća nutricionistica pa iz prve ruke ima savjet kako izgledati kao miss.



''Naravno, brinuti se o svojem tijelu, zdravlju, da smo sretni, veseli... to sve utječe na naše fizičko stanje. To je moja velika preporuka'', kaže Nina.



To dobro zna i Miss Supranational Hrvatske 2019. Helena Krnetić. Kruna najljepše Hrvatice itekako joj je promijenila život.



''Mislim da je meni dosta promijenilo život na način da te nauči novim iskustvima, proširi tvoje vidike, nakon krunidbe sam se i osamostalila i smatram da sam i sazrela'', priča.



Iako bi natjecateljicama mogla biti baka, poduzetnicu i slikaricu Ladu Szabo Kajfež lako bi zamijenili za model.



''Treba jedna samodisciplina sigurno. Nije lako, ali ja otkad pamtim za sebe, stalno imam nekakve vježbice, nekakav fitness koji prilagodim svojem tijelu i svojim godinama'', govori Lada Szabo Kajfež.



''Kad budem išla na facelifting, ako se odlučim za to, rekla sam da ću prvo Davora Garića pozvati - idem na facelifting, nek' svi znaju. Ne treba to skrivati, to je normalno, sve u granicama normale, ali za sada nisam još ništa radila'', tvrdi.



Sve pobjednice nacionalnog izbora Miss Supranational za nagradu dobivaju i stipendiju za fakultet. Pitali smo dame što bolje prolazi - diploma ili dobar izgled.



''Pa, meni iskreno oboje prolazi. Zato što naravno prvo što čovjek vidi je vizualno, odnosno fizički izgled, a poslije ako osoba nema inteligenciju ili nešto slično, ne zadržava se baš kod ljudi, tako da mi je oboje jako, jako važno'', smatra Marinela.



''Trenutačno sam se ja jako fokusirala na faks, što se lijepo odrazilo i na mojim ocjenama. Sada sam glavom u knjigama i mislim da je to dobar put za mene. Dobro linija će uvijek biti tu, na mamu'', zaključila je Helena.



''Za mene možda čak i oboje zato što se moram brinuti sama o sebi, da se ja dobro osjećam u svojoj koži, ali opet 21. je stoljeće, svi želimo imati neku diplomu i neki uspjeh, tako da bih ja rekla da je možda 50:50'', Ninino je mišljenje.



Okrunjene ljepotice mogu se pohvaliti laskavom titulom, no Lada je jedna od rijetkih koja se može pohvaliti da je živjela poput kraljice, u pravom dvorcu, četiri stoljeća starom zagorskom dvorcu Miljana.



''Ja velim: 'Pa gledajte, to vam je isto kao u jednom stanu! Imate kupaonicu, imate dnevni boravak, imate kuhinju, špajzu... samo što je meni između svega toga 100 metara. To je fitness'', govori Lada.



Dvorac će nova misica malo pričekati, no princ na bijelom konju je dobrodošao. Pitamo se što kažu frajeri kad pokušaju šarmirati jednu ovakvu ljepoticu.



''Ne kažu ništa, krenu na djelo. Šalim se. Naravno da daju komplimente, što je lijepo, samo na pristojan način. Ne postoji najbolji ulet ustvari. Mora mi se dečko svidjeti u svim segmentima. Ako kaže neku dobru foru, to apsolutno ne znači da će mi se odmah svidjeti, možda će mi biti samo malo više simpatičan'', kaže Marinela.



Marinela će se krajem godine boriti za titulu Miss Supranational Hrvatske. Sretno!

