Splitska pjevačica Izabela Martinović novim singlom vraća nas u 80-e, za koje kaže da su joj zvukom nekako bile najdraže. Snimanjem videospota za pjesmu ''Zvonimirova ulica'' proslavila je i 15 godina prijateljstva s modnim dvojcem Pirić. Kako je njihova suradnja uopće započela, što Izabelu najviše veseli te je li pronašla vrijeme za ljubav, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Odmah nakon popuštanja mjera izolacije, Izabela Martinović je otišla u studio i snimila pjesmu "Zvonimirova ulica", a nedugo nakon toga odlučila je i da snimi videospot. Singl je na početku trebao biti imena "Tako me raduješ" pa se povlači pitanje - što Izabelu najviše veseli?

"U ovoj cijeloj situaciji koja nam se svima nekako čudno pala i i sve nas je to na neki način obilježilo, ja se zaista radujem svakom danu. Odlučila sam da nema previše razmišljanja što je bilo i što će biti, to ne možemo znati jer nam je ova situacija svima otvorila dobro oči. Tako da radujem se svakom danu, kad se ujutro probudim, kažem - super je, živa sam i zdrava i idemo dalje što taj dan donese", zaključila je Izabela.

A splitska pjevačica je imala još jedan razlog za slavlje. Naime, ovim snimanjem proslavila je i 15 godina suradnje s modnim dvojcem Pirić, a tom prilikom Jure se prisjetio prvog razgovora s Izabelom. To se dogodilo nedugo nakon njihove revije, kada su svi mediji prenijeli jednu haljinu s Jurinim potpisom, u koju se pjevačica zaljubila.

"Ja moram priznati da je moja prva reakcija bila poznavajući onako njeno tijelo koliko se moglo vidjeti po medijima i uživo sam je vidio nekoliko put, rekao sam mislim da vam to neće stajati. Ona se čak malo onako i uvrijedila i rekla ja sam sigurna da će mi to stajati. Došla je do mene, ja sam joj dao nevoljsko tu haljinu i kad je obukla rekao sam si - Isuse ti još ne znaš dobro svoj posao. Toliko sam se iznadio koliko joj je dobro stajalo", izjavio je modni kreator Jurica Pirić.

Te je godine Izabela proglašena najbolje odjevenom sudionicom Splitskog festivala, a njihova suradnja je prerasla u veliko prijateljsto. Koje su obilježili i ovim snimanjem.

"Povezali smo modu, nostalgiju, 80-e, i tu našu poveznicu koja traje 15 godina tako da mi i Izabela imamo zajedničku poveznicu koja traje već duže vrijeme", otkrio je Jurica.

Iako smo trenutačno u nesigurnim vremenima, Izabela je u jedno sigurna - glazba joj je sad na prvom mjestu te kaže - neće više izbivati s glazbene scene. U pripremi je i nova pjesma, no ne radi se o duetu sa sestrom Danijelom.

"Ja sam rekla u jednom intervjuu da ako Petar Grašo napiše pjesmu, može. Onda je on kako ima jako smisla za humor - možda će me ubit šta ovo govorim - i onda je rekao - to si izjavila, pa dobro onda ćete dogurat do godina Gabi Novak, pa vam možda i napišem pjesmu, haha! Tako da što se tiče dueta zaista ne znam ali ovo što pripremam je zaista nešto posebno", otkrila nam je Izabela.

Fokusirana samo na posao, malo joj vremena ostaje za ljubav, iako napominje da nije ni najbolje vrijeme za ljubavne izlete.

"Još uvijek je korona, pa vidiš da ne smijemo, što sad gledat se na daljinu, jedino to nam preostaje još neko vrijeme. Nepopustljiva sam još uvijek", izjavila je pjevačica.

A čemu se ipak najviše veseli Izabela, moći ćete saznati ubrzo u novoj pjesmi "Zvonimirova ulica".

