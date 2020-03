Iako su prije samo nešto manje od mjesec dana napunili Spaladium Arenu i održali koncert za pamćenje, klapa Rišpet je sve aktivnosti do daljnjeg zaustavila, kao i svi ostali glazbenici. Prvi glas Rišpeta Ivo Amulić otkrio nam je kako se snalazi u izolaciji, nedostaje li mu klapa, ali i kako situaciju podnosi njegova trudna supruga Sandra.

Naša najpopularnija klapa - Klapa Rišpet, zbog trenutne situacije drži se stručnih preporuka i poštuju pravila samoizolacije. Ivu Amulića, iako je zatekla ova cjelokupna situacija kao i sve nas - naglašava da se uputa treba strogo pridržavati.



"Znaš i sam da smo mi navikli na to da smo non stop na putu, da smo uvijek u društvu među ljudima tako da ne mogu baš reć da mi je lako palo, ali kad vidim da se i drugi ljudi, pogotovo moji susjedi, obitelj pridržavaju i svi moji bližnji drže toga onda je i meni lakše", govori Ivo.



Lakše je sve ovo prebroditi uz obitelj. Nedavno nam je Ivo otkrio kako će postati otac te nam povjerio da će se kćerka zvati Dina. Trudnoću supruga Sandra, kaže pjevač, podnosi odlično, kao i samoizolaciju.



"Da ne vidim na njoj nekih vidljivih fizičkih promjena, ne bi ni znao da je u drugom stanju jer ona to sve dobro podnosi, nema nikakvih problema. Dapaće, jedva je to dočekala. Tako da i ako ima nekakvih problema ona to ne pokazuje", priča Ivo.



Iako je prije nešto manje od mjesec dana Klapa Rišpet održala svoj koncert života sada je pjesma barem što se tiče javnih nastupa utihnula. Ivo ističe kako ipak ne prođe dan da se ne čuje s ostalim članovima klape.



"Neki ne rade jer rade inače i u školi, a neki su Boga mi kao naš Igor naš bas - prilično zaposleni, on je zdrastveni radnik tako da je kuću zamjenio s bolnicom. Ali čujemo se svaki dan i svaki dan pošaljemo neku zezanciju. S tim kratimo vrijeme'', kaže Ivo.



A trenutno slobodnog vremena ima na pretek, pa sad svi razmišljamo o onome što nam najviše nedostaje.



"U zadnjih 10 godina smo napravili oko 4 000 kilometara preko 250 koncerata tako da ne trebam govoriti što mi nedostaje. Nedostaju mi ljudi, nedostaju mi koncerti, nedostaje mi naša publika jer to je ono za što mi živimo.", priznaje.



Bitno je u ovoj situaciji zadržati pozitivan duh, ističe Ivo, te svaki trenutak posvetiti svojim najmilijima ali i strogo se držati uputa stručnih osoba, jer jedino tako možemo zajedno pobijediti.



"Dragi gledatelji IN magazina, Nove tv, želim vam kako i sebi da šta prije prođe ova pošast i da se što prije vratimo normalnom životu, a do tad gledajte IN magazin i bar se na neki način opustite i uživajte uz njihove lipe komentare"

