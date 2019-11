Ivicu Kostelića očekuje avantura života s dolaskom blizanki. Legendu hrvatskog skijanja teško je uhvatiti na jednom mjestu jer već planira nove izazove. Naša Aleksandra Keresman s njim je, na najdražem mu Sljemenu, razgovarala o opasnim ekspedicijima, lovu na novu olimpijsku medalju i najdražim trenucima obiteljskog života.

U njegovoj su biografiji svjetski rekordi, olimpijske medalje i prezime koje je sinonim za vrh hrvatskog skijanja. Danas, u skijaškoj mirovini, Ivica Kostelić bilježi triatlone, ekspedicije ledenim prostranstvima i skijanje na Vatrenom prstenu Islanda.

"Prvenstveno želim otić na mjesta koja su rijetko kad posjećena ili nisu uopće posjećena. Ta organizacija Vatrenog prstena je bila specifična zbog toga što smo se odlučili skijati na vulkanima koji nisu do tad bili preskijani", priznao nam je Ivica.

No, odkad je postao otac ipak je oprezniji.

"Sigurno da. Počinje biti refleks to je sigurno, sve stvari radiš opreznije čak i kada misliš da puno riskiraš više ne riskiraš kako si riskirao prije. Ima stvari skroz lude koje možete raditi, naprimjer na ovoj islandskoj ekspediciji je momak freerider odradio one najteže spusteve jer meni se ne sviđa ona filozofija "you fall, you die", ne sviđa mi se ako napravim neku pogrešku da ću umrijeti. To mi recimo nije privlačno, to je za mene previše jer koliko god bilo adrenalina ti na kraju moraš uživati u tome", zaključio je Ivica.

Danas mu adrenalin podižu neke ruge stvari, isto kao i one u kojima pronalazi mir.

"Adrenalin mi podižu stvari, ponajviše one kad počnete prelazit nekakvu granicu komfora. I na treninzima, na jedrenju, na ronjenju, na skijanju. A smirenje naravno je obitelj, biti doma, uživati u nekakvim sitnicama" otkrio nam je.

A čega god se uhvati, niže uspjehe, pa tako i u jedrenju, mnogi se pitaju hoćemo li ga gledati na ljetnim Olimpijskim igrama.

"Da, mene je neki novinar pitao za Olimpijske igre, ja sam rekao da nije isključeno, pa je odmah izašlo da idem na njih. No nisam ja pao s neba, meni je jasno da se prvo za Olimpijske igre moraš kvalificirati, moraš proći sito i rešeto i tako dalje, osim toga igre su tek 2024. godine tako da ne znam, ideja me privlači u svakom slučaju", izjavio je Ivica.

Ipak, već planira novo putovanje, još dalje od Islanda pa nas je zanimalo što bi supruga Elin rekla da ona kreće na ekspediciju.

"To ona meni često kaže, "eee ajde da ja sad recimo odem", a ja kažem pa dobro ja bih se nekako snašao. Ja znam da njoj to nije lako, znam ja kad ostanem s klincima samo jedan dan da je to dosta teško, ali ona je to vrlo dobro savladala i ja mislim da meni osobno ako se ona odluči otići na ekspediciju od mjesec dana moram se žrtvovat u nekom smislu", zaključio je.

San o velikoj obitelji uskoro će mu se ostvariti, preslatkim sinčićima uskoro stižu blizanke.

"Ne znam, to je čudo samo to mogu reći. A znaš kako kažu očevi su uvijek slabi na kćeri, već me sinovi vrte oko malog prsta, kamoli neće kćeri. Puno sam popustljiviji nego što sam mislio da ću biti. Nedavno je starijem ispao zub i došla je zubić vila, mi smo mu ostavili 50 kuna ispod jastuka. On se prvo probudio u pet ujutro da vidi što mu je donijela zubić vila i on je bio toliko veseo kao da je dobio pet milijuna kuna. I on je sad siguran da će on s tim novcem sam sebi kupit auto. To kad vidite tu se rastapate", ispričao nam je Ivica.

