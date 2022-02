Večernjakova ruža najdugovječnija je godišnja nagrada koju Večernji list, prema izboru publike, dodjeljuje za najbolje uratke i osobe u svijetu medija, glume i glazbe. U utrci za nju su i lica Nove TV. U kategoriji TV osoba godine noMInirana je dugogodišnja reporterka informativnog programa Ivana Pezo Moskaljov, dok su Valentina Baus i Dino Goleš nominirani u kategoriji za Novo lice godine.

Ivana Pezo Moskaljov već 19 godina reporterka je na Novoj TV. A voljela bi ih izbrojiti još više. Jer toliko je toga što Pezo želi napraviti i istražiti, kaže. U svojem se radu specijalizirala za pitanja iz domene obrane i hrvatske vojske, i tijekom 2021. gledateljima donosila brojne ekskluzivne informacije i razotkrivala vojne skandale. A ulazak na te terene, otkriva, bio je spontan.

"Samo po sebi je išlo, otišla sam na par terena, i tako je krenulo. Nisam vidjela da netko gori od želje da trči za vojnicima, avionima, oklopnim vozilima, a mene to fasciniralo i bilo mi je drago", otkrila je Ivana.

A onda se dogodio ''klik'':

"Što su oni zatvoreniji, to sam ja znatiželjnija, i to sam ja upornija. Nemoguće je doći do neke informacije, ja imam tu i tamo neke svoje izvore, probijem taj sustav i bilo je jako puno priča. Otvarali smo od droge u vojsci, javne nabave, ja volim reći moj vojni neboder na javnom kampusu koji je prema informacijama preplaćen", izjavila je Ivana.

Jedna od njezinih prošlogodišnjih reportaža koja će se svakako pamtiti je i ona o obuci elitnih specijalaca koji su vrata svojeg kluba otvorili ekskluzivno za ekipu Nove TV. Ono što je za nju nagrada jest uspjeh u objektivnom izvještavanju, ali i to što je uvijek vođena interesom građana. Zato je i polaskana nominacijom za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine.

"Novinar nema privatnog života, odnsosno sve je kako si posložiš, ali nema tog dugmeta koji isključiš da nisi više novinar. I zato mislim da je lijepo nakon svega kad te netko prepozna i tvoj trud i rad i da si nešto dobro napravio u tom svom poslu", zaključila je.

Valentina Baus i Dino Goleš nominirani u kategoriji za Novo lice godine. Sreću i ponos sa zadovoljstvom dijele.

"Sama nominacija nam puno znači, ako bude nagrada super, ako ne, nećemo biti iduće godine novo lice, već ćemo biti staro", našalili su se Valentina i Dino.

No ono što će ostati isto je želja da što vjerodostojnije i profesionalnije odrade svoj posao. Svu čar novih izazova dijele:

"Kao skidanje flastera, a bilo je par situacija nešto sam ja zaboravila na belsimetar pa je Dino uskočio, spasio je on mene već dva puta", priznala je Valentina.

No bez obzira na to što su zasjeli za voditeljski stol, terena se još ne odriču. Oboje su još kao reporteri vrlo brzo dokazali svoj iznimni talent i virtuoznost u javljanjima uživo te su stali uz neke od najiskusnijih domaćih reportera.

Ali se raspored mijenja, i to svakodnevno. Uobičajena je to situacija u reporterskom i obiteljskom poslu. No već su navikli, čak i Dino koji je prošle godine postao tata.

"Na to smo polako navikli, s razumjevanjem onog s kim živiš i ostalih kolega sve se može", zaključio je Dino.

A to su, sudeći prema nominacijama, prepoznali i gledatelji. Glasovati za naša lica možete na nekoliko načina - SMS-om, telefonskim pozivom ili kuponom. Sve informacije o tome dostupne su na internetskoj stranici Nove TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Vanna uhvaćena u rijetkom izlasku sa suprugom, nakon 24 godine braka izgledaju zaljubljeno kao prvog dana! +16

Jedna od najpoznatijih manekenki 90-ih nakon godina skrivanja pokazala rezultate zahvata koji ju je deformirao +24