Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris pred kamerama IN magazina isprobala je omiljenu holivudsku metodu podizanja očiju i obrva "cat eye". Kako izgleda taj sve popularniji trend postizanja mačkastog pogleda, ugradnjom posebno dizajniranih niti ispod kože, otkrit će vam Davor Garić.

Ivana Paris ponijela je titulu Miss Universe Hrvatske prije 19 godina. Danas je majka dvojice dječaka, a katkad zakorači i na modne piste. Svojem je licu sada odlučila skinuti koju godinu.

"Mogu ti reći da tu uopće nije želja za vječnom mladošću, ali zašto ne ako su neke stvari koje nam se ne sviđaju, nekakve borice ili tako to. I to je u normalnim granicama, zašto ne?" smatra Ivana, koja je titulom misice okrunjena 2002. godine.

Ivana je isprobala popularni holivudski trend podizanja obrva i očiju, takozvani cat eye.

"Ja sam za početak odlučila probati na neki najmanji način, čisto da vidim kako će reagirati, kako će to izgledati. Naravno, ne želim izgledati kao žena mačka, nego samo malo podignuti obrve i oči", istaknula je Paris.

Podizanjem ruba očiju i obrva postiže se mačkasti pogled, kakvom nisu odoljele ni Bella Hadid i Kendall Jenner. Postiže se umetanjem posebno dizajniranih niti ispod kože.

"To su nazubljene niti koje se ulaganjem u naše tkivo hvataju tim zubićima i na taj ih način stišću, mi ih dodatno zategnemo i tako one potežu tamo gdje to želimo. To se može raditi na cijelom licu, ne samo na obrvama i očima", objasnila je liječnica kozmetičke anti-ageing medicine Vivian Jurković.

"Postoje različiti stupnjevi zatezanja i obrva i očiju. Može se raditi samo zatezanje obrva ili malo više ukoso zatezanje očiju. I naravno, kao što sam rekla, u više stupnjeva. To može biti jače ili manje", dodala je liječnica.

Ivana se za početak odlučila za blago podizanje. Povlačenjem niti dobiva se efekt podizanja, a prvi rezultati vidljivi su odmah nakon zahvata.

"Nakon dva mjeseca dobivamo idealan rezultat kad se stvore nove kolagene niti oko naših niti koje smo stavili. Tako je jedan dio rezultata danas, a drugi se dobiva za dva mjeseca", istaknula je doktorica Jurković.

Taj je zahvat zahvaljujući svjetskim supermodelima i atraktivnom mačkastom pogledu postao izrazito tražen. Nakon 15-ak minuta i Ivana je bila spremna pogledati prve rezultate, a odrazom u ogledalu bila je zadovoljna.

"Jesam, jesam, naravno da jesam. Naravno, treba tu još proći vremena, zasad vidim kao posljedice ove točkice koje će za dva-tri dana nestati. Mogu reći da sam jako ugodno iznenađena koliko se uopće ništa ne osjeti i ne boli", kazala je Paris.

S novim mačkastim pogledom dobila je traženi izgled, a nedavno je odlučila osvježiti svoje lice i riješiti se suvišnih bora. Pitali smo je hoće li nakon ovih zahvata nastaviti s estetskim korekcijama.

"Ne, naravno da ne! Usne sam radila prije 20 godina i sad sam radila botoks i hijaluron. Možda za nekih 20 dođe još nešto, ali kao što sam rekla, ja se uopće ne protivim estetskim zahvatima, a pogotovo ne ovim neinvazivnim. Zašto ne, ako se može osvježiti lice, ako je osoba tako zadovoljnija i sretnija", zaključila je Ivana.

Zadovoljni i sretni svojim licem bit ćete i ako poradite na prevenciji. Uz njegu lica liječnici savjetuju i ovo.

"Jako je važno da se iznad određenih godina ne izlažemo puno suncu jer to je ono osnovno i prvo od čega će sitne bore početi. Naravno, nijedna kućna njega neće dobro reagirati na kožu ako koža nije čista. Znači, ona neće penetrirati u kožu. Tu nam pomažu kozmetolozi. Oni nam na primjer pomažu kristalnom mikrodermoabrazijom, dobro očistimo mrtvi sloj stanica na koži i onda smo nakon toga spremni doma u kućnoj njezi da nam se to sigurno upije i bude efikasno" objasnila je doktorica Vivian Jurković.

To vrijedi i za žene i muškarce. Iako pripadnici jačeg spola neće lako priznati, to ne znači da ne odlaze na estetske i kozmetičke zahvate.

"Pa danas već podjednako. Podjednako, ali moram priznati da su muškarci uvijek strašljiviji i da teže podnose bol", istaknula je Jurković.

Ivana će za dva mjeseca vidjeti finalni rezultat tretmana "cat eye" i ako poželi, moći će ponoviti proceduru do željenog savršenog mačkolikog pogleda.

