Ivana Paris i Dino Bubičić razvedeni su nešto više od godinu dana. No, čak i u vrijeme pandemije, kao roditelji odlično funkcioniraju. Bivša riječka misica, našoj je Lani Samaržiji ispričala i što je prvo napravila nakon mjera popuštanja, ali i potvrdila da je opet zaljubljena.

Stroge mjere su popustile, a atmosfera u gradovima živnula. Mnogi su to s nestrpljenjem dočekali, a među njima i Ivana Paris kojoj je itakako nedostajao užurbani riječki ritam:

''Prva stvar koju sam napravila je ta da sam išla popit kavu, nisam se još naručila kod frizera, na pedikuru i manikuru što se vidi, ali ima vremena naravno'', kaže.

U njezinu životu je čini se stiglo i vrijeme za novu ljubav. Naime, već neko vrijeme se šuška kako je ponovno zaljubljena:

''A nova ljubav, da, dogodila se i uvijek se dogodi kad najmanje očekuješ, i šta da ti kažem zadovoljna sam, sretna sam šta je najbitnije'', priznala je.

A ljubav i sreća su se u vrijeme pandemije, u njezinu slučaju, odvijale na daljinu:

''A ljubav u doba korone, kao i sve, online, nema drugačije'', kaže.

No, kome je poklonila svoje srce, ćemo čini se još neko vrijeme morati nagađati. Jer, Ivana kaže, velik to korak ne samo za nju, već i njezine sinove koje je dobila u braku s Dinom Bubičićem:

''Djeca su bila uglavnom kod mene jer je Dino radio, tako da nismo imali problema s viđanjima, a i kad se vratio s posla je morao biti u samoizolaciji 15 dana, tako da su ga vidjela tek prošli tjedan, i prešla kod njega, ali mi i inače nemamo problema oko dogovora kad će tko gdje. Dino je zaista dobar tata i uskače i on meni koliko i ja njemu u bilo čemu i kad što treba'', priča Ivana.

Dogovor je najvažniji i kada se oboje ponovno vrate na posao. Ivana posljednjih godina radi kao menadžerica u dentalno-estetskom centru u Opatiji.

''Još uvijek ne radim, ali moram priznati da jedva čekam vidjeti sve svoje pacijente, sve svoje Talijane, sve svoje doktore i doktorice, sestre, baš sam se zaželjela svih'', priznaje.

Zaželjela se i modnih revija, koje još uvijek povremeno nosi. Nada se da će se moda u Rijeku uskoro vratiti u svojem punom sjaju:

''Ja ne znam, ne znam, čisto me strah razmišljati kako će to izgledati, ali se nadam svakako da će u Rijeci biti održane one dvije revije koje ja jako volim, Trsatsku gradinu i Riječke stepenice. I nadam se da će uspjeti nešto iskombinirati'', njezina je želja.

Jer što god radila, ova bivša misica od maneknstva i pista ne odustaje. Jedino što bi je na neko vrijeme zaustavilo jest kada bi ponovno postala mama:

''A gledaj, ja obožavam djecu tako da što bude bit će, kako Bog da, tako će i biti. Prije godinu dana sam ti rekla - nek me život iznenadi i iznenadio me, a je l' bi voljela još djece, čak i da'', priznaje.

Do tada, što god bilo, prioriteti se znaju - da njezini dječaci budu zdravi i da im ništa ne nedostaje. Život će je ionako, sada je sigurna, ponovno iznenaditi!

