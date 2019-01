Ivana Nanut i Ana Vela imale su priliku upoznati brojne svjetske zvijezde, a ovih dana kada IN magazin slavi svoju 10. obljetnicu prisjetile su se nekih anegdota.

Ivana Nanut i Ana Vela jedne su od istaknutijih novinarki u Hrvatskoj. Posljednjih godina rade za emisiju IN magazin, a u svojoj su karijeri pred mikrofon ''privele'' brojna velika imena iz svijeta glazbe, filma, sporta, televizije… U velikom intervjuu za Showbuzz.hr otkrivaju sve tajne svojeg zanata, ali i tko je na njih ostavio dobar, a tko loš dojam.

Možete li prebrojiti s koliko ste zvijezda napravile intervju? Barem neki okvirni broj?

ANA: Ja zaista ne mogu. Maloprije sam pisala kratku biografiju, gdje sam ih se trebala nekoliko prisjetiti, i shvatila sam da se dosta toga više ne sjećam.

IVANA: Mislim da bi to bilo jedno lijepo ''malo misto'' kada bismo ih sve zajedno zbrojile.

Je li lakše raditi s domaćim ili stranim zvijezdama?

ANA: Što se tiče same pripreme za intervju, procedura je ista, bilo da se radi o domaćim, bilo o stranim zvijezdama. No kada su u pitanju svjetske zvijezde, više je nervoze jer većinom dobiješ vremensko ograničenje. Obično je to 10-15 minuta. To mi je u većini slučajeva i dovoljno. No sjećam se jednom kada sam dobila 4 minute s Cameron Diaz i Jamiejem Foxom. To stvara pritisak. S domaćim zvijezdama toga nema, a i uglavnom ih već poznajemo, pa je ležernije.

IVANA: Katkad se dogodi da netko ustane na lijevu nogu, katkad je zvijezda mamurna, iscrpljena ili jednostavno ima loš dan. Ne gledam ih više kao zvijezde, već kao ljude koji jesu ili nisu raspoloženi za razgovor. Slažem se s Anom, kada su velike zvijezde u pitanju, oko njih je i cijela svita ljudi koja stvara dodatni pritisak pa umjesto jednog sugovornika imaš cijelu četu na putu.

Ivana Nanut (FOTO: Dnevnik.hr)

Tko vas je najviše oduševio? Čime vas je osvojio?

ANA: Od svih intervjua koje sam napravila, uvijek ističem Mickeyja Rourkea. Očekivala sam da će biti totalno lud i nepredvidiv, a on je baš simpatičan. Tijekom Dubrovnik Film Meetinga trebali smo imati jedan intervju, a on bi se na kraju svaki put kad bi nas sreo zaustavio i ponovno razgovarao s nama, tako da smo na kraju imali tri. Prekrasan je bio i sir Roger Moore. Toliko divan glumac i čovjek i nevjerojatan gospodin. Sretna sam što sam ga imala priliku intervjuirati u više navrata. Gabriela Sabatini jedna je od najjednostavnijih i najsimpatičnijih osoba s kojima sam razgovarala.

IVANA: Najviše me oduševi iskrenost, otvorenost i srdačnost. Dalo bi se sad tu nabrajati satima, od Georgea Clooneyja, Julianne Moore, Clinta Eastwooda, Jonnyja Deppa, Charlize Theron, Piercea Brosnana, Hugha Granta... Sve su to ljudi od krvi i mesa, malo debljeg bankovnog računa, ali s istim strahovima, manama i problemima poput nas, koje rado podijele s nama.

Tko vam nije ostavio najbolji dojam? Zbog čega?

ANA: Jeremy Irons. Mislila sam da će mi biti cool lik, a na kraju mi uistinu nije bio simpatičan.

IVANA: Kao i u privatnom životu, brzo zaboravljam sve loše.

Koga ste najduže čekali, koliko, gdje?

ANA: Najduže sam čekala Nicka Noltea. Intervju je bio zakazan za podne. Mi smo došli na vrijeme, a njega nigdje. Na kraju smo saznali da je sa sinom izašao noć prije i žestoko zapartijao. Toliko su se "opustili" da je na intervju sišao tek u 14 sati, i to u pidžami. Samo je stavio šešir i naočale. Sjećam se da mu je pidžama bila rasparana, a nakon intervjua bio je predviđen razgled Dubrovnika. Mislila sam da će se presvući, ali on je u toj rasparanoj pidžami krenuo u obilazak. Nevjerojatan lik.

IVANA: Hahahaha sjećam se tog Dubrovnika. Prethodno je bio na Filmskom festivalu u Sarajevu, gdje sam s njim vodila razgovor 'Kava s Nickom'. Kasnio je nekoliko sati, bio je mamuran i cijeli razgovor bio je nadrealan. Što se čekanja tiče, to je u opisu našeg posla.

Dođete na intervju i pred vama je zvijezda koja nije dobro raspoložena. Kako reagirate, kako ih opuštate kako biste napravile što bolji posao?

ANA: Tu morate igrati po osjećaju. Nekada ih ni ne možete opustiti jer je povod za intervju nešto što u startu nije ugodno, npr. razvod, bolest ili sl. No možete pokušati razumjeti njihove probleme, unaprijed dogovoriti pitanja i slično.

IVANA: Slažem se. U ovom poslu situacije su najčešće nepredvidive. Na licu mjesta smišljaš na koji način opustiti sugovornika i onda opušteno nastavljaš dalje. Katkad je i stvar pristupa, treba znati postaviti pravo pitanje i ne bojati se odgovora.

Koji vam je događaj ili osoba najviše ostala u pamćenju i zašto?

ANA: Sir Roger Moore mi je bio baš poseban. Teško je uopće zamisliti da više postoje osobe s takvim manirama.

IVANA: Slažem se, Roger je gospodin. Najradije pamtim festivale i gradove koje sam posjetila, dok sam radila reportaže sa sestrom Jasnom. Tada smo zajedničkim snagama snimale priče s festivala poput Cannesa, Berlina, Venecije, Sundancea ili Las Vegasa, koji je osnovao danas pokojni Dennis Hooper. Najdraži grad - Tokio, mislim da bih tamo mogla živjeti.

Ana Vela (FOTO: Dnevnik.hr)

Jeste li se ikada susrele s nekom neobičnom ponudom neke zvijezde? Možda poziv na tulum, večeru ili nešto bizarno?

ANA: Sjećam se da je jednom Bernie Ecclestone snimatelja Nikolu Ogrestu i mene čekao petnaestak minuta da napravimo intervju. Naš prijatelj zamolio ga je da nam da intervju, a mi se zbog gužve nikako nismo mogli probiti do Staroga grada u Dubrovniku. I Bernie nas je strpljivo čekao i dao intervju. Teško je zamisliti da je jedan milijarder toliko skroman i normalan.

IVANA: Dok sam s Jasnom putovala po svijetu i snimala reportaže, prisustvovala sam različitim VIP partijima, tulumima i večerama, gdje su zvijezde poput Judea Lawa, Angeline Jolie ili Marka Wahlberga sjedile u našoj blizini. I moram priznati da u svojoj dvadesetogodišnjoj karijeri nisam doživjela nijedno neugodno iskustvo, poput filmske nemoralne ponude od milijun dolara.