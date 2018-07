Ivana Kovač proživljava najsretnije dane u životu, uz kćerku Elenu i dugogodišnju ljubav Elvira.

Pjevačica Ivana Kovač samo je kameru In Magazina pustila u svoju obiteljsku idilu. Njezina kći Elena uskoro će proslaviti prvi rođendan. Sprema se velika fešta, a Ivana, sretnija nego ikad, ne krije da joj je uloga majke potpuno promijenila život. Sreći nema kraja jer joj je njezin odabranik Elvir najveća potpora.

“Elena i ja super funkcioniramo, sad je ona već velika. Gdje god idem ja tu ide i ona. Jako je temperamentna, nema doslovno dvije minute mira. Ja nisam bila takva, ja sam bila slow motion beba, njen tata je isto bio slow motion tako da ja ne znam na kog je ona. Možda na didu!“, otkrila je Ivana i dodala kako je dida Mišo Kovač najponosniji na svijetu.

Nakon što je postala majka, Ivana kaže da je puno čvršća osoba, sigurnija. Ne zamara se više glupostima i više nema drame u njenom životu.

Elena će uskoro proslavit svoj prvi rođendan no već je pomalo nestašna. Zubići su joj narasli no jednog je uspjela sama izbiti. Mala istraživateljica svijeta zadat će roditeljima dodatne brige jer će uskoro i prohodati.

Ivanina dugogodišnja ljubav, inžinjer radiologije Elvir Hasanhodžić, pravi je uzorni tata. “Sve radi! Sve radi dobrovoljno zato što je lud za njom. I ona za njim. Njih dvoje, dakle, to je neka posebna ljubav. U to se ja neću petljat.“, izjavila je Ivana.

Iako joj je uloga majke prvi i jedini prioritet, nije Ivana zapostavila ni glazbenu karijeru. Objavila je novi video spot ''Srećo i tugo''. “Naravno da je ona ostavljena i plače za njim ali je to tako lipo veselo upakirano da ti uopće nemaš osjećaj da je pisma tužna.“, priznaje Ivana koja radi koliko god stigne no kolovoz ove dame je rezerviran za kolektivni odmor.

“Njoj je prvo kupanje i prvo brčkanje, i prvo sve i gdje će to radit nego zajedno sa mamom, jel tako. Tako da, znaš, to se ne propušta.“, otkriva Ivana.

Teško je predvidjet budućnost no ova majka želi sve najbolje za svoje dijete. “Ja bih htjela, a to ću se potrudit stvarno, da završi školu i fakukltet, sad koji u to se neću petljat, voljela bih da ima neki miran posao i da ne brine šta će sutra, znamo u kakvim vremenima živimo“

A za nekoliko dana slijedi veliko slavlje. Za Elenin prvi rođendan priprema se i velika torta.“Bit će velika fešta, lako za veliku tortu. Pošto nismo zafeštali kad sam ja došla iz rodilišta, to ćemo sad baš onako svojski. Cijela rodbina nek se skupi, tri dana nek se dere“, otkrila nam je.

Sigurni smo da će to biti fešta za pamćenje.Sretan rođendan!

