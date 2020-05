Ivana Kovač ovih dana puca od sreće. Dijelom jer se život vraća u normalu, a najviše jer je nakon dugih sedam godina objavila svoj novi album. Otkrila nam je zbog čega je njezina dvoiplogodišnja kćerkica Elena najviše vrištala za vrijeme izolacije, ali i zašto je njezina oca, legendarnog Mišu, hvatala panika.

Mnogo sreće, a tuge ni u tragovima... Tako bi se moglo opisati raspoloženje Ivane Kovač posljednjih dana. Nakon sedam godina, objavila je svoj novi album ''Srećo i tugo''. Očekivanja su velika!

''Gle, prošli album moj je bio najrpdavaniji u Hrvatskoj u jednom periodu, pa neću sad biti skromna pa reć ''aaaah''... Da, htjela bih da bude opet'', priznala je s osmijehom na licu.



A čini se da je tim smjerom i krenuo. Zavidne rezultate ne postiže samo u Lijepoj našoj.



''54. od 200 njih u Kanadi. Kužiš ti to! U Kanadi? Ne shvaćam ni sama kako. Bilo gdje drugdje, ali Kanada...al neka, neka meni Kanade'', govori Ivana.



I ova simpatična Dalmatinka u vrijeme izolacije jedva je izdržala bez svoje najveće ljubavi - pjevanja i nastupa uživo.



''Pa mislim još uvijek izdržavam, još uvijek se ne svira. Teško, to mi je baš baš... Al evo sad baš snimam tamo drugi tjedan novu pjesmu, tako da je to bilo to što sam ja htjela. Da ja uđem u studio i da napokon počnem snimati i evo sad se to napokon dešava tako da sam dobila dozu kisika'', kaže.



Budući da iz ove situacije svi izlazimo mrvicu mudriji, i Ivana ima nove spoznaje.



''Tek sad ustvari ja vidim koliko ja taj posao volim, kad ti netko uzme nešto... Možda s vremena na vrijeme uzimaš zdravo za gotovo ali sad tek vidim koliko ja volim taj posao, puno!'', kaže.



A baš poput svih nas i Ivana voli zaviriti u hladnjak kad se baš i ne bi smjelo. Ipak, i nakon izolacije, izgleda besprijekorno.



''Kako lažeš! Joj šest kila sam dobila. Ja i frižider dva najbolja prijatelja. To ti je kad si doma, pa znaš da ne moraš raditi, a cijelo vrijem si u tuti, u trenerci, nemaš ti feeling... Pa ću malo ovog, pa ću malo onog i u ponoć - frižider!'', priča Ivana.



Društvo joj je radila njezina mezimica, dvoipolgodišnja kćerkica Elena.



''Ja s Elenom moram i ovako i onako bit non stop, sad sam jedino s njom malo više. Bilo je jedino problema...ma mislim, nije bilo problema...ne možeš izaći van. Ona strašno voli tobogan, strašno voli djecu, a nije se smjelo i tu je bilo malo kad prođeš pored parkića, vrištanje i deranje'', priča pjevačica.



I Ivana bi najradije vrisnula budući su joj svi poslovni angažmani otkazani. Kada će glazbenici početi s radom i kako će koncerti izgledati pita se i njezin tata, legendarni Mišo koji se, kaže Ivana, dobro osjeća.

''Dobro je. Njega isto to ''Kakva korona, šta, pa kad će se radit?!'' Panika je, nije dobar osjećaj. Pogotovo što je naša branša zadnja na listi. Sve se može, ali pjevat se ne može'', zaključila je Ivana.



U nadi da će koncertni rasporedi naših glazbenika uskoro biti pretrpani, za Ivanine koncerte budite spremni i dobro preslušajte njezin novi album ''Srećo i tugo''.

