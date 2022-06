20 godina diskografske karijere, novi hit koji puni ljestvice i dugoiščekivani album koji će svjetlo dana ugledati na jesen. Ivana Kindl ima puno razloga za slavlje. Odlična vokalistica proteklog je vikenda u intimnom ambijentu dvorca Oršić održala koncert, a tom prilikom je Dorotei Filipaj za In magazin otkrila je kako se nosi s prekidom, gdje pronalazi male životne radosti i koje su joj želje za budućnost na hrvatskoj glazbenoj sceni.

U intimnom ambijentu dvorca Oršić, Ivana Kindl proteklog je vikenda premijerno otpjevala svoj novi hit - ''Netko tko me čuva''.

''Može biti prijatelj, može biti i poznanik, nikad ti ne znaš zapravo, nekad se i iznenadiš koliko ljudi pokažu svoje dobre strane. Ja stvarno moram priznati da sam sretnica u životu jer imam stvarno dobre prijatelje i ljude koji me čuvaju i paze. Inspiracija za pjesmu je zapravo bila ljubav, ljubav, univerzalna ljubav. Onako kako je ja doživljavam, kako smatram da bi dvoje trebali funkcionirati'', govori Ivana.

Nakon 15 godina veze i zajedničkog života glazbenici Ivana i njezin partner Alen nedavno su odlučili svatko krenuti svojim putem, a pjevačica je sreću pronašla u drugim stvarima.



''Sad sam napokon u periodu kad nisam zaljubljena, o nikom ne mislim. Samo ono, prijatelji, posao i mačke. Od 14. godine sam ja zaljubljena, tako da je bilo vrijeme da se od toga malo odmorim i odahnem'', rekla je.

Najavila je studijski album koji je u pripremi posljednje 2 godine, a upravo je njezin bivši i kooautor stihova o bezvremenskoj ljubavi.



''Snimili smo ju za vrijeme prekida i u međuvremenu smo odlučili da će svako svojim putem što se tiče posla, tako da nakon ove pjesme i novog albuma kojeg sam napravila s Alenom ću raditi s novom ekipom'', govori Ivana.

Njezina dugogodišnja borba s depresijom, o kojoj je često progovarala, bila je misao vodilja za novi album. Nakon pauze od 12 godina, ove ćemo jeseni napokon imati priliku čuti "Put ka sebi".



''Značajan naziv koji baš govori o meni i onom šta prolazim zadnjih godina. Sad su ovo neke malo mudrije, malo si iskusniji, malo više kužiš, osjećaš. A opet sam shvatila da je rad na sebi rad za cijeli život. Praktički se tražimo cijeli život i bitno je nać taj put'', kaže.

Osim dugoiščekivanog albuma, kod Ivane postoji još razloga za slavlje. Ove godine slavi 20. obljetnicu svoje diskografske karijere.



''Najbolje pamtim početke koji su bili super, baš je priča za napisat knjigu ili snimit film. Došla mala iz Slavonije, sanjajući o karijeri i u roku 2-3 godine stvarno se i ostvarilo'', govori.

U svojoj je bogatoj karijeri postigla gotovo sve što je i zamislila. Ipak, neke želje još su neispunjene.



''Neki dueti recimo. Obožavam Gorana Bareta i velika mi je želja nešto s njim napraviti. Znači, ne znam hoće li ikad doći do toga, ja znam da on mene isto voli što je super plus. E sad, trebam skupiti hrabrosti. jer obožavam Baretov blues'', govori Ivana.

Jer dobrih dueta na domaćoj glazbenoj sceni nikad nije dovoljno!

