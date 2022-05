Slastičarka Ivana Čuljak proslavila je 34. rođendan u krugu kolega iz showa "Ples sa zvijezdama", te im pripremila razne slastice koje podsjećaju na Meksiko.

Ivana Čuljak(34) jako je ponosna na svoje godine. Cijela rođendanska zabava bila je u meksičkom stilu, a to je zbog velikog Meksičkog praznika "Cinco de Mayo" koji se obilježava baš na dan kada se slastičarka rodila, 5. svibnja. Smatra da se ljubav prema Meksiku dogodila tijekom njezinog života.

Vrckasta Ivana otkrila je i kako se rade tako dobri kolači.

"Samo morate malo probati i to je to", rekla je uz smijeh. "Moramo biti malo disciplinirani u kuhinji jer da ja sve pojedem što napravim, to nebi bilo dobro", dodala je.

Povodom rođendana, pale su i lijepe želje njezinih kolegica iz showa. Pjevačica Albina poželjela joj je da uvijek ostane tako vesela, optimistična i vedra.

"To je nešto što nju najviše karakterizira.", nadodala je. Plus size model, Lucija Lugomer također joj je zaželjela puno sreće, zdravlja, mira i dobrog osmijeha.

Također, čestitkama se pridružio i glumac Asim Ugljen koji se našalio: "Ja se napokon planiram skinut gol i pokazati svoj plesni super talent, a to je plesni striptiz".

Asim je ponosno otkrio da đ je on u tome najbolji, te se krenuo dalje skidati: "Evo za sve gospođe doma!".

Ivana je otkrila kako joj slastice nisu prvi izbor kada je hrana u pitanju. "Slastice? Pa ne, slastice nisu moj prvi izbor. Ja obožavam slana jela i obožavam ih kuhati, ali ako bih morala nekome nešto spremiti, to bi uvijek bilo slatko. Jer je slatko najslađe", izjavila je slastičarka.

Također otkrila je da od slanog najviše voli pripremati pite te da obožava pokazivati kako to ona rukama razvlači tijesto. Kada putuje, rado drugim susjedima priprema pite jer su one kako kaže, njezin "drugi talent".

