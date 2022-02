Ekspediciju u srce prašume, ali i život s plemenom, iskusila je pjevačica Ivana Banfić. Sada je spremna za nove izazove, one koje nudi poznati televizijski show Survivor. U ovoj avanturi pridružit će joj se i drugi kandidati, a sve o njima možete saznati u priči In magazina!

Živjeti s plemenom gotovo netaknutim zapadnom civilizacijom u srcu Amazone - teško je uopće, no prije četiri godine iskusila ga je naša pjevačica Ivana Banfić.



''Ja sam avanturistica u duši i bila sam prije četiri godine u Amazoni u Šipibo plemenu i živjela sam s plemenom dva tjedna, tako da sam prošla taj početnički strah, od divljine, velikih paukova, rijeke Amazona, da će me progutat anakonde, tako da ja to više nemam'', kaže Ivana.

Svoje granice Ivana će ovaj put testirati u Dominikanskoj Republici. Ovaj tropski otočki raj idućih će mjeseci postati dom kandidatima Survivora među kojima je i ona. U ovoj avanturi najviše će joj faliti sin Jan.



''Ja sam rekla, sine gle ovak, ti ćeš mamu gledati na televiziji, ti ćeš vidjeti kako je meni, ja ću misliti na tebe i znaš da smo dobro'', priča Ivana.

Među pustolovnim kandidatima koji su prihvatili izazov da se spoje s prirodom našli su se i Zadranin Goran Špaleta te zagrepčanin Kristian Rauch.



''Bila je jedna impulzivna odluka, znači nisam razmišljao o tome, to se dogodilo preko noći, zapravo čim sam vidio prvu najavu, prvi poziv za sudjelovanjem sam odlučio to mi treba. Inače jako volim putovati, dosta sam putovao. Iako zadnje dvije godine, kako je sve više manje paralizirano, tako je bilo i meni, nigdje nisam išao. Ovo mi je savršena prilika da otputujem'', priča Goran Špaleta.



''Prijavio sam se iz razloga jer me interesira što ja mogu učiniti u trenutku kada neću imati hrane, kada neću imati pića, hoću li se ponijeti onako kako mislim da bi se mogao ponijeti jer držim do sebe, držim do svog morala i eto, volio bih dati sve od sebe'', priča Kristian Rauch.

Sve od sebe u showu dat će i 25- godišnja Nika Rakić.



''Pa nije bio proces odlučivanja, to je onako više bila impulzivna odluka, čim sam vidjela oglas na Facebooku, nisam nikako racionalno razmišljala da sam sad vidjela pluseve i minuse, nego to je bilo idem'', kaže Nika Rakić.

Snalažljivost, motivacija te fizička i psihička izdržljivost kandidata bit će ključni faktori za uspjeh u showu. U igri iskušenja opstat će samo oni najitdžljiviji i najspremniji.



''Najveća prednost, pa spremna sam na sve. Najveća prednost će mi bit definitivno moja mentalna snaga, zato što znam di idem, očekujem najgore i spremna sam i na najgoru situaciju'', priča Nika Rakić.



''Sve znam radit, apsolutno sve, od gradnje kuće, od vrta,od lova, ribolova, mogu sve pojest i stavit u usta, tako da nije ni to problem. Dobra sam oko vatre , mogu dežurati cijelu noć'', priča Ivana.

Plivanje, trčanje, testovi izdržljivosti i rješavanje zagonetki samo su neki od intenzivnih zadataka koji će zahtijevati fokus i potpunu predanost kandidata.

''Volim dobro promotriti situaciju, stvari, ljude oko sebe, više nego tri puta, detaljan sam. Smatram da sam inteligentna osoba, iako nisam studiozan, nisam prošao neke sada škole, ali radim, snalažljiv sam'', kaže Kristian.

Kandidate osim izazova očekuju i prilično surovi uvjeti.



''Malo jesam štreber, tako da sam proučio sve otrovne, ne otrovne životinje, zmije, kukce, čega ima tamo, tako da spreman sam, spreman sam. Nadam se da neće biti previše zmija ali ovo ostalo ćemo, ako ne bude baš bilo nešto za jesti možemo se uvijek snaći'', priča Goran Špaleta.



Volim hranu, stvarno volim jesti, mislim da će to bit najveći izazov pa vidjet ćemo kako ću se s tim, ali ove fizičke neke aktivnosti, uvjeti kakvi će bit, na to sam stvarno sve spremna'', priča Nika Rakić.

Borba za preživljavanje samo što nije počela, a kako će se kandidati suočiti s prvim testom koji uključuje nepoznati teren, surove uvjete i odmak od svih suvremenih pogodnosti doznat će se uskoro na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Domaća pjevačica drastično se promijenila od početka karijere, neko je vrijeme nismo ni viđali, a vratila se ljepša nego ikad! +26

Tko je Kaja Vidmar koju povezuju s Vrsaljkom i je li ovaj detalj potvrdio glasine da je u vezi s našim nogometašem? +26