Ivana Banfić predstavila je novi singl "Celebrity" i progovorila o danima najveće slave tijekom 90-ih godina.

Iako je istinu o sebi javnosti ponudila kroz knjigu ''Devedesete'', Ivana Banfić o sebi ima još štošta reći. To je i učinila kroz najnoviji singl ''Celebrity'' u kojem pojašnjava zašto je baš svatko zaslužio osjećati se kao zvijezda. Ivana je našoj Lani Samaržiji otkrila i kako se u vrijeme najveće popularnosti osjećala usamljenom, ali i zašto se pred svojim sinom ne boji duhova prošlosti.



Celebrity - pojam koji je kod nas stigao iz engleskog jezika, a označava ličnost čiji život izaziva pozornost javnosti što god ona radila, pa tako ima šire značenje od izraza zvijezda.

A baš o toj posebnosti i svemu što ona sa sobom nosi, u najnovijem singlu Ivana Banfić progovara na sebi svojstven, pomalo ironičan način. Celebrity može biti svatko!



"Smatram da svaki čovjek nosi svoj svemir iznad glave i svi smo mi celebrity, svako vrti svoj svemir i s tim živimo", izjavila je Ivana.



Šalu na stranu, i ona se jednom osjećala celebritijem, iako taj pojam u 90-ima, u vrijeme njezine najveće popularnosti, zapravo uopće nije postojao.



"Pa pukne te to, kad je krenuo prvi uspjeh, pa "Šumica", hit smo imali, pa te odjednom svi zovu, traže, intervjui po novinama. Tada nije bilo inetrneta, ono osjećala sam se posebnom, i drugačijom, osjećala sam se celebritijem", priznala je pjevačica.



No uz slavu, publiku i novac svakako dolazi još nešto suprotno tom zvjezdanom sjaju. Priznaje, s tim osjećajem se najduže borila.

"To je iluzija jer zapravo takvim razmišljanjem sam si stvorila zapravo jednu odvojenost od ljudi, svijeta i samoću, a osjećaj samoće je tužan i nesretan", priznala je.



A možda najbolji uvid u sve što se krije iza zvijezdanog sjaja je Ivanina Knjiga ''Devedesete'' objavljena netom prije pandemije. Ona je svojevrsan Ivanin dnevnik s brojnim poznatim protagonistima koji su bili dio njezine karijere. Tu je napisana i istina o bivšim ljubavima, razvodu, braku, gubitku djeteta i na kraju majčinstvu. Bez cenzure.



"Znači ajmo iz tog negativnog razdoblja izvući pozitivne stvari, i knjiga je u tom smjeru, je drama, ali u tome ima i točkica svjetlosti", otkrila nam je.



A te njezine točkice svjetlosti dovele su je do onog gdje je danas. Zadovoljna i sretna u dugogodišnjem braku u kojem je s Krunoslavom Ladišićem dobila sina Jana.



"On zna sve i što sam ja i tko sam ja, i za sve moje bivše živote i jednostavno nema nikakvog skirivanja i prihvaćanjem sebe kroz to kakva ja jesam, automatski i dijete te prihvati. Ne želim biti neautentična majka, i glumatati doma jedno, a živjeti nešto sasvim drugo. Moja obitelj je meni ono, sve", priznala je Ivana.

A vrijeme pandemije proveli su na njihovom imanju na rijeki Kupi u okolici Siska. Za ljeto su tek imali nešto zanimljivije planove.



"Bio je plan ići na Maldive, na ronjenje s katamaranom dva tjedna i to je propalo. Ali nema veze, imamo mi lijepo more ići ću robinzonski s kamp kućicom, u prirodu bez struje i vode, to mi je super", izjavila je.



Nakon kratkog odmora, Ivana nastavlja s glazbenim planovima. Do tada poručuje da si priuštite opuštanje i zamislite da ste celebriti baš onakav kakav zaslužujete i biti!