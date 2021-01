Popularni pjevač Ivan Zak s još nekoliko kolega glazbenika snimio je pjesmu potpore stradalima u potresu. Nazvao ju je "Svi smo uz vas", a stihovi pjesme baš nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Kako je u samo nekoliko sati nakon potresa napisao ovu pjesmu i okupio ostale kolege iz različitih dijelova Hrvatske na snimanju videospota, pogledajte u našem videu.

Veliko srce, kad je najteže, još jednom su pokazali domaći glazbenici. Ivan Zak zajedno s prijateljima glazbenicima pjesmom je poslao poruke potpore područjima pogođenima razornim potresom.

"Točno u jednom dahu sam ju napisao, gledao sam vijesti, uzeo gitaru, dobio sam neki momenat i osjetio sam da je to to. Kažem je li to sad primjereno, ili nije, ma mislim se baš me briga. Pjesmom ne možemo napraviti ništa loše nekako sam dobio taj feeling da je to dobro", objasnio nam je.

Slike razrušenih domova i gradova Zaka su, baš kao i sve nas, itekako pogodile.

"Kad gledaš te slike kao što i sami kažu ljudi koji su nastradali, to je zapravo gore od rata. To je nevidljivi neprijatelj za kojeg ne znaš kad će pucati, to je to", zaključio je Ivan.

A ideja da u samo jednoj večeri napiše te snimi pjesmu i videspot iznenadila je njegove kolege koji su mu se pridružili na snimanju.

"U šest sati navečer je došao poziv od Ivana da je napisao pjesmu za Glinu, Petrinju i Sisak i da bi bilo dobro da to malo prođemo i snimimo ja pitam ok, kad bi snimili on kaže odmah. Na prvi trenutak čim sam ju čuo, čim sam vidio tekst doslovno sam se naježio od toga jer toliko me pogodila mislim da nijedna pjesma me dosad nije toliko pogodila, a pogotovo ne na prvu", priznao je Mario Budišćak iz Begina.

Pjesmu "Svi smo uz vas" otpjevali su uz Zaka, Mario iz sastava Begini, Tomislav Priher, Denis Ferjanić i Tiho Orlić, koji je samo za potrebe snimanja stigao iz Splita.

"Po o onom nevremenu znam da je bila kiša, još je bila kolona na autoputu, Dalmatinci su masovno išli tu večer, cijelo popodne, noć za Sisak i Petrinju i on se stvarno potrudio i došao je ovdje u roku od 3 sata. Od 10 do 3 smo snimali pjesmu i već smo u pet ujutro snimali spot", otkrio nam je Ivan.

Neprospavana noć baš nikom od Zakovih suradnika, kad je ovakva pjesma u pitanju, nije teško pala.

Gitarist Zamba koji se odmah odazvao, Miljenko Pušić ton majstor, kamermani Mario Dimić i Tomica Hečimović došli su u 5 ujutro snimati spot", ispričao je Ivan.

Ivan Zak odrekao se autorskih prava, u korist gradova Petrinje, Siska i Gline.

"To je najmanje što mogu napraviti. Ja sam glazbenik i kako mogu doprinijeti nego preko pjesme, da pomognem u nekom materijalnom obliku i to hoću. Vidim da su se i mnogi glazbenici na nekakav način uključili, nisam ja jedini", izjavio je Ivan.

Pjesmom ili na bilo koji drugi način, onima kojima je najteže, najvažnije je reći da nisu sami, a to se ovih dana Sisačko-moslovačkoj županiji trudi

pokazati cijela Hrvatska.

"Ljudi masovno dolaze pa svoj auto poklanjaju, pa nose grijalice, kontejnere, kuće, evo svaka im čast. Kad se desi takvo zlo, onda se vidi da su ljudi ipak ljudi na kraju i da se onda svi nekako spajamo brzinom munje", zaljučio je glazbenik.

