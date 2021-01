U veljači prošle godine Ivan Zak održao je svoj posljednji koncert. Vikendi kod kuće, mnogo slobodnog vremena i najduži godišnji odmor u životu, na sve se to morao naviknuti. Što je radio u godini bez nastupa, ali i kako je izgledala njegova borba s koronavirusom, ispričao je za In magazin.

"Nažalost, odnijela je neke živote i donijela je ljudima puno zla, ali negdje tamo duboko skriva i nešto dobro, svi smo se udaljili u zadnjih par godina, takav je tempo, korona nas je malo spustila", istaknuo je Ivan Zak.

Ovako o koroni razmišlja popularni pjevač Ivan Zak. I sam se borio s ovim virusom, ali srećom bez težih simptoma.. "Ja sam dobro prošao. Nisam imao teže posljedice nikakve, tako da je to prošlo onako lagano", rekao je Zak.

Korona ga je zaustavila u mnogočemu, ali ipak pronašao je i neke pozitivne strane u ovoj situaciji. "Imao sam vremena i za prijatelje i za svoje doma više nego ikad, skužio sam da i sam sa sobom mogu nešto se sastati ponekad", ispričao je glazbenik.

I dok su se mnogi tijekom prošle godine okretali novim hobijima i kuhanju, taj je trend Zaka zaobišao. "Dobro, nećemo se lagati. Ja nisam tip za kuhinju, sad da idem nešto kuhati, bez obzira da su još dvije korone ja to ne bih radio, ali radio sam oko kuće. Bili su mi prijatelji pa smo tu nešto radili oko kuće na proljeće i ljeto. Navike neke da sam sad promijenio nisam, osim što doma pijem kavu i to je to, zapravo je sve ostalo isto", otkrio je.

Sve je ostalo isto osim vikenda. Petak i subota kod kuće, to do lani nije mogao ni zamisliti. "Mi muzičari nikad ne bi uzeli taj nekakav godišnji odmor zapravo. Skoro svaki vikend, desilo se nekad možda da si vikend slobodan, ali 20 godina sam pjevao konstantn. U početku ti je to čudno, dođe prvi vikend pa si doma to je ok, drugi vikend si zbog korone opet doma ja se mislim pa dobro ajde čudno ti je, ali sad je već to ono skoro godinu dana, to ti postane normalno", pojasnio je glazbenik.

Zak se ipak nada da se ovo "novo normalno" neće proširiti i na koncerte. "Kako će se to dalje odvijati, da li će to prerasti u online koncerte nekog novog tipa što su već neki počeli raditi. Ja bih radije sačekao pa bih radio to ipak uživo", istaknuo je.

Dok se to "uživo" ne dogodi, preostaje mu samo u studiju stvarati nešto novo za svoju publiku. "U početku nisam radio ni na novim pjesmama i onda sam se čuo s nekim kolegama, neki su nešto snimali, a velika većina mi je isto rekla da nije baš neko vrijeme inspirativno kao što nije bilo u početku ni meni", rekao je Zak.

Kako je vrijeme prolazilo, stigla je i inspiracija pa uskoro planira objaviti novu pjesmu. "Što će sad točno izaći, to ne znam ni ja jer tu ima dosta nekih novih stvari koje liče na moje stare stvari i nešto full moderno. Koju kolotečinu ću uhvatiti još nisam sto posto siguran", ispričao je.

Ono u što je siguran jest to da će nova godina biti bolja od stare. I to mu vjerujemo!

"Ja želim svim da u novoj godini imaju najviše zdravlja, a onda nešto malo sreće i novaca, a zdravlje je zaista tu na prvom mjestu. Vidjeli smo sad u ovoj koroni i kad se to sve desi, kad je upitno zdravlje sve je upitno", zaključio je Zak.

