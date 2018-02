Ivan Zak napravio je neočekivano iznenađenje obožavateljici.

Ivan Zak, uz pomoć Dalibora Petka, priredio je pravo iznenađenje za svoju obožavateljicu.

Naime, Izabela je srednjoškolka i velika je obožavateljica pjevača Ivana Zaka. Njezina majka željela je iznenaditi kćer pa je pisala IN magazinu kako bi joj ispunila želju.

''Izabela toliko voli Zaka da nam predlaže da se preselimo u njegovo susjedstvo'', kazala je Izabelina majka.

Zak se pojavio na vratima, a Izabela je ostala u šoku. ''Isuse, Bože, što je ovo'', kazala je obožavateljica kada je ugledala pjevača.

