Dobili smo novog hrvatskog MasterChefa. Njegovo je ime Ivan Temšić, a u velikom je finalu pobjedu odnio pred Splićankom Goranom Milaković. Tijekom cijele ove avanture, upravo su njega drugi kandidati vidjeli kao pobjednika. Kako se osjeća te kakvi su mu planovi, podijelio je s Dijanom Kardum.

I tako je završila još jedna sezona najpopularnijeg kulinarskog showa. Titulom novog hrvatskog MasterChefa okitio se Ivan Temšić.



"Osjećam se odlično, nisam očekivao najiskrenije. Kako se bližilo kraju, bilo je očito da će jedno od nas osvojiti titulu ili ja ili Goge ali i Željka je tu bila u jako tijesnoj borbi i eto, još sam ajmo reći pod nekim dojmom, nije mi se ni slegla cijela situacija, ali vidjet ćemo što će budućnost donijeti", izjavio je Ivan.



Borbeno, ali fer i prijateljski, s mnogo međusobnog poštovanja, kaže, takvo je bilo njihovo posljednje kuhanje u MasterChefu.



Finale je bilo izuzetno prijateljski i jako mi je drago radi toga, moglo se vidjeti već na nekoj polovici top 10 kako se tko oformia i koliko su rasli neki afiniteti za kuhanje. Žao mi je što se Zveki okliznila, nju sam svakako vidia u finalu, sa nekim drugim možda i sa mnom, ali eto ispalo je kako je ispalo", zaključio je.



Mnogima je upravo Ivan tijekom cijelog natjecanja bio favorit. Pokazao je da ima veliko teoretsko znanje, ali i da se dobro snalazi u kuhinji. A ta ljubav počela je sasvim spontano.



"Svi moramo jesti i zašto onda s druge strane ne bi bilo i fino. Student sam, živim sam, otišao sam od svojih i jednostavno morao sam se prehraniti i tako je nekako krenula i sama ljubav", pojasnio je.



Prvi specijaliteti bili su, kaže, tortilje, a danas je više sklon eksperimentima.



"Prva je nažalost ili možda ne nažalost djevojka, ali ona možda i ne smije reć što ne valja. Ali svakako se trudim da bude najfinije što može biti", izjavio je Ivan.



Malo je do titule dijelilo Goranu.



"Nisam uopće planirala ni uć u nikakvo finale. Top 10 mi je bio avion. Ti dojmovi su jako, jako, ne znam, emotivna sam dosta. Ovo je bila stvarno avantura života, jedno iskustvo koje ću pamtit do kraja života. Naučilo me puno toga o meni samoj. O ljudima, ne može se to opisati", izjavila je.



Mjeseci iza njih bili su prilično izazovni.



"Pa ne bih rekao da mi je išta bilo teško. Na samom početku sam bio svjestan situacije u koju se upuštam i ima sam određene male ciljeve koje sam s vremenom savlada. Na kraju je onaj najveći cilj bio i najteži", priznao je Ivan.



Sada mu je cilj završiti fakultet, a budućnost planira u nekoj od kuhinja.



"S obzirom da studiram menadžement, to je jedan smjer koji mi svakako treba, pogotovo u samom kulinarstvu. Smatratm da jako puno chefova današnjice, nema taj jedan menadžerski pristup i menadžerski dio i da im uvijek treba još osoba ili dvije koje bi im pomogle, ali fakultet je svakako neka smjernica koju trebam završiti, ali kužina je jednostavno životni smjer kojim se želim voditi i ovo je tek početak", zaključio je Ivan.

Iako je ovo kraj jednog, za sve kandidate lijepog razdoblja, nove životne i kulinarske avanture za njih tek počinju. A ovu avanturu možete iskusiti i vi. Pripremite svoje kuhače i prijavite se u novu sezonu na broj 060800 061 ili web upitnikom na novatv.hr/masterchefhttp://novatv.hr/masterchef.

