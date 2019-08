Ivan Šarić u novim pohodima – priprema svoj najveći projekt do sada. O čemu se zapravo radi?

2. listopada ove godine stand up poznatog hrvatskog komičara Ivana Šarića seli se u Dom sportova.

"Sad nemam tremu, ali me 10 minuta pred nastup uvijek jako uhvati „trta“, priznaje Šarić.

Ipak, čini se kako slavni komičar nema razloga za strah jer karte naprosto „izgaraju“ u prodaji – koja je rekordna. Već je sada prodano 20 posto dvorane.

Ivan će svojoj publici spremiti odličan miks šala na temu muško-ženskih odnosa, politike, religije, Dalmacije itd.

„Ja sam jako privilegirana osoba jer živim od tuđeg smijeha. Sve što sam kupio, sve što sam napravio napravio sam zbog njihovog smijeha . Da mi netko sutra kaže da sutra neću kune zaraditi od ovog – i dalje bih se bavio nasmijavanjem ljudi“, rekao je Ivan.

A da ipak nije postao poznato domaće komičarsko lice, Ivan bi bio – detektiv, svećenik ili vojni pilot. Barem je o tome sanjao kad je bio mali.

„Ili bih bio sve odjednom! Vojni svećenik koji pilotira!“, oduševljeno govori Šarić.

No najbitnije pitanje koje se trenutno u Ivanovom životu postavlja nije to kada će gdje nastupati ili što bi bio da nije komičar već – kada će se oženiti?

„Ajme, ne znam… Kad bi mogao netko to organizirati to bi bilo super. Ja lakše organiziram 3000 ljudi u Domu Sportova nego vjenčanje. Ne znam zašto je to toliko teško. Jedan dan ću samo poludjeti i oženiti se i to će biti to“, rekao je Šarić i dodao kako je njemu svejedno gdje će se njegovo vjenčanje odviti i kakvo će biti dokle god će njegova partnerica biti zadovoljna.

A na pitanje na što je „pala“ njegova Korana s kojom je u vezi već dugi niz godina Ivan odgovara s „ma ne znam, ni ona nije normalna“ i smije se.

