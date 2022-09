Za novu pjesmu grupe Vatra, Ivana Dečaka je inspirirala svađa sa suprugom. Jesu li se pomirili i koje su male stvari ključne u svakom ljubavnom odnosu otkrio je Juliji Bačič Barać za In magazin, a Julija je saznala i da Vatra priprema novi Album, ali i da je Ivan Dečak strastveni navijač naše nogometne reperezentacije.

''Nikad ja ne pišem pjesmu da sjednem i kažem - e sad ću napisati pjesmu. Pjesma kao da se sama na kraju dovrši, ja naravno razmišljam sam sa sobom danima, tjednima, nekad i mjesecima dok ne uhvatim nit vodilju, a onda kad ju uhvatim pjesma sama kren'', ovako je nastala još jedna pjesma grupe Vatra koju potpisuje Ivan Dečak.

Za novi singl "Javi se kad stigneš" inspiraciju je našao u uobičajenim svađama koje parovi prolaze.

''U tim svađama ego dolazi do izražaja u nekom pogledu i želiš pobijediti i shvatio sam kroz godine da ponekad, ustvari ne ponekad nego uvijek se stvari mogu riješiti razgovorom tako da smo sjeli, razgovarali, jedan poljubac pred spavanje na kraju krajeva nastala je pjesma'', otkrio je Ivan Dečak.

Upravo te male stvari o kojima pjeva u pjesmi ključne su u svakom ljubavnom odnosu.

''Baš te male sitnice čine velike stvari za veze koje su bitne, a nekad ti se ne da kao pusti, em sad spava mi se, ali čine razliku'', priča Ivan.

Dečak svoju suprugu Ninu s kojom dijeli sve i poslovno i privatno zna gotovo cijeli život.

''Moja žena i ja imamo prvu zajedničku fotografiju, to nije floskula, to je stvarno istina na naslovnici lokalnog lista, virovitičkog u vrtiću, išli smo zajedno u vrtić, nakon toga smo išli zajedno u osnovnu, pa srednju, njen prvi dečko je bio moj susjed tako da ja Ninu znam dugi niz godina'', otkrio je Ivan.

Ali svađe ne mimoilaze ni ovaj par.

''Nisam baš konfliktna osoba, kad se dese te neke situacije sjedneš, porazgovaraš, stvari se riješe kao da se odmotaju same od sebe, kad sjedneš i razgovaraš sve se brzo riješi'', kaže Ivan.

S godinama kaže ovaj Virovitičanin kod supruge je naučio cijeniti jednu stvar:

''Da me pusti na miru kad su tekme Lige prvaka i na moju veliku veliku sreću s godinama ona to ipak razumije iako joj nije jasno to ludilo, ali pustila me na miru kaže - odi gledati s kim god želiš kad god želiš'', priča Ivan.

Jer nogomet je njegova velika ljubav.

''Apsolutno obožavam ga i imamo tu sreću i zadovoljstvo da ćemo prijen nego što naša repka ovaj tjedna istrči pred maksimirski stadion mi nastupati sat vremena i presretan samo zbog toga, sport i glazba me prate čitav život'', priča Ivan,

A kakav je ovaj nesuđeni nogometaš bio kao školarac?

''Snalažljiv imao sam super društvo, volio sam ići u školu, malo manje sam volio učiti, ali nekako uvijek sam se snašao'', otkrio je.

Danas se snalazi jako dobro u glazbenim vodama, a što je još novog pripremio za svoju publiku otkrit će na novom albumu grupe Vatra koji izlazi u studenom.

