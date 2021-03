Što žene mogu, a muškarci ne, s kakvim se sve predrasudama borimo, ali i tko su najvažnije žene u životima poznatih Hrvata, saznajte u prilogu In magazina!

Nježniji i ljepši spol danas slavi svoj dan. Dan žena slavlje je snage žena, zbog koje nam se dive čak i muškarci.



"Ja mislim da žene mogu puno više od muškaraca", priznao je pjevač Marko Kutlić.



A što to sve žene mogu, a muškarci ne?



"Multitasking, ja mislim da smo mi tu nekako naprednije da možemo više stvari raditi u isto vrijeme", zaključila je glumica i redateljice Arija Rizvić.



"Ma izdrživljost. Imamo taj neki dišpet u sebi, tu neku snagu dodatnu", smatra glumica Helena Minić.



"Iako one jesu možda krhkije fizički, ja mislim da žene imaju tu sposobnost da nose, da budu kralježnica jedne zdrave obitelji", smatra Marko.



U snagu i izdržljivost žena na svoj se način uvjerio i frontmen grupe Vatra, Ivan Dečak.



"Dovoljno je to iskustvo koje sam prošao kod tog poroda. Ja sam bio pored nje kad se rodilo naše prvo i drugo dijete i mogu reći da skidam kapu do poda i zauvijek jer to što vi možete proći u tim situacijama, ja mislim da niti jedan muškarac ne može jer da je suprotno već bio rađali", izjavio je Ivan.



Već više od stotinu godina 8. ožujka obilježavamo Međunarodni dan žena, a za ravnopravnost i protiv diskriminacije borimo se i danas.



"U mom redateljskom poslu koji se i dalje smatra muškim poslom što aspolutno nije bilo je kao zašto ti imaš nalakirane nokte, zašto imaš make up i frizuru jer kao redatelji moraju biti masne kose, s cigaretom u ruci i kontemplirati o filozofiji što nije. Trebamo rušiti te neke predrasude", zaključila je Arija.



Borimo se protiv predrasuda kad smo sređene i protiv kritika kad nismo.



"Svaka žena zaslužuje svaki dan da je posebno i njegovana i pažena i mažena", smatra Helena.



I svaka je nekome nešto - prijateljica, kći, supruga, majka, teta, baka.



"Najvažnija žena u mom životu? Pa to je jako teško pitanje, ali moja majka i Nela su mi najvažnije žene u životu", priznao je Marko.

Majke su najvažnije žene i u životima Arije, Helena i Tine Vukov.



"Majka i sve žene u mojoj obitelji, bake. Imam divne bake i imam divne frendice, divne dugogodišnje frendice koje pozdravljam ovim putem", izjavila je Tina.



" U mom djetinjstvu to je definitivno bila moja majka, nakon toga moja žena, a sad je tu i moja kćer Dita", izjavio je Ivan.



Tko god bila vaša žena života, ne zaboravite joj danas čestitati jedini dan u godini kad slave samo žene!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.