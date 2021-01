U 2020. godini industrija vjenčanja definitivno je bačena na koljena. Svadbe su otkazivane jedna za drugom, a svi se nadaju da će se ovaj negativni trend napokon zaustaviti ove godine. Dizajner Ivan Alduk ne da se smesti, već eksluzivno u In magazinu predstavlja svoju novu kolekciju vjenčanica. Kakvi će se modeli nositi ove godine, za IN Magazina otkriva Anja Beneta koja priznaje da se u Aldukove vjenčanice zaljubila na prvi pogled.

Mnoga vjenčanja, možda jesu, no ljubav i snove nitko nam ne može otkazati. Misao je vodilja kojom se dizajner Ivan Alduk vodio prilikom izrade nove kolekcije vjenčanica. Iako nitko sa sigurnošću ne može reći kad će se raskošna vjenčanja s velikim brojem uzvanika vratiti na velika vrata, jedno je sigurno. Koliko god vaše vjenčanje bilo malo, uvjerava nas Alduk, nikad ne treba pristajati na kompromise kad je u pitanju izbor odjevnog predmeta za mnogima najljepši dan u životu.

"Ukoliko je vjancanje ipak manje, ukoliko je samo familija, to nije alibi da se obuče kombinezon ili neko odijelo. Osim ako to nije vaša želja naravno, nego to doslovno može biti izvrsna kulisa da se obuče najraskošnija vjenčanica ikad. Mislim da si u ovom peridou moramo dati neke oduške, nešto što smo sanjali, zamišljali i slično", zaključio je Ivan.

Baš zato, jedan od najomiljenijih domaćih dizajnera dao si je truda i osmislio čak 24 nova modela vječanica. Ovog puta naglasak je na gornjem dijelu ženskog tijela. U modu se vraćaju korzeti.

"Prethodnih godina nisu bili tako aktualni, više su se nosili neki udobniji modeli. Ali, upravo smatram da nakon ovakvog jednog razdoblja depresije dolazi jedno razdoblje renesanse, možemo tako reći, gdje se žena ponovno vraća svojoj ženstvenosti, naglasak je na struku, na off shoulderima, dakle rezanim golim ramenima", otkrio je dizajner.

Kvaliteta ispred kvantitete oduvijek je bio Aldukov postulat.

"Mi jako u bridal kolekciji pazimo da su tkanine izrazito moderne i tehnološki napredne, da nemamo taj arhaični prizvuk, nego da imamo nešto inovatino i moderno. Tkanina uz kroj je u biti temelj cijele priče jedne vjenčanice. A ono što svaku vjenčanicu u našem ateljeu čini posebnom jest činjenica da ju radimo po mjeri klijentice", kaže Ivan.

Bez obzira jeste li ljubitelj jednostavnijeg ili pak nešto složenijeg kroja, u Aldukovom modnom carstvu sigurno ćete pronaći onaj koji vam savršeno odgovara. Izbor je naravno na vama. Slušajući svoj unutarnji glas, s izborom vjenčanice sigurno nećete pogriješiti. No, iskustvo od prošle godine nas uči da s datumom vjenčanja možda ipak hoćete. Zato vas jedan od naših najomiljenijih dizajnera za kraj savjetuje kako i njega pravilno izabrati.

"U šali znam klijenticama savjetovati da je najsigurnije se vjenčati u petom mjesecu- Zašto? Zato što su tad lokalni izbori, a svi znamo da se politika boji virusa, odnosno virus politike, tako da je to nekako sigurno vrijeme za imati normalnu svadbu. Ali vjerujem da sa svakim toplijim danom, s dolaskom ljeta će ova situacija napokon biti iza nas", zaključio je Ivan.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.